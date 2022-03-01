AK Parti'li Gözgeç: "Bizim mücadelemiz, millet iradesini egemen kılma mücadelesi" - Son Dakika
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AK Parti'li Gözgeç: "Bizim mücadelemiz, millet iradesini egemen kılma mücadelesi"

01.03.2022 19:25
AK Parti'li Gözgeç: "Bizim mücadelemiz, millet iradesini egemen kılma mücadelesi"

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Bizim mücadelemiz, dünden bugüne millet iradesini egemen kılma mücadelesidir.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Bizim mücadelemiz, dünden bugüne millet iradesini egemen kılma mücadelesidir." dedi.

Gözgeç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat postmodern darbesinin insanlık suçu olduğunu belirterek, "O günleri unutmadık. Değerlerimize, onurumuza saldırılırken, ülkemizin kaynakları sömürülürken kimin nerede durduğunu da unutmadık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti ile 28 Şubat'ın hukuksuz uygulamalarının sona erdiğini ve darbe faillerinin yargılanmasının sağlandığını anlatan Gözgeç, bugün tüm kadınların hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan eğitim, çalışma haklarından faydalanabildiğine işaret etti.

AK Parti'nin en önemli mücadelesini vesayet odaklarına karşı verdiğini dile getiren Gözgeç, "Vesayet odaklarının gölgesinde iktidar arayışına hiçbir zaman girmedik. Bizim mücadelemiz, dünden bugüne millet iradesini egemen kılma mücadelesidir. Bir daha böyle karanlık, antidemokratik, yürekleri yakan günlerin yaşanmaması için 84 milyon vatandaşımızla birlikte milli iradeye, demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Emine Yavuz Gözgeç, Milletvekili, AK Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Gözgeç: 'Bizim mücadelemiz, millet iradesini egemen kılma mücadelesi' - Son Dakika


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