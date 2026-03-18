AK Parti'li Gürcan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü mesajı

18.03.2026 12:36
TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürcan, mesajında, aziz milletin istiklal ve istikbal uğruna yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü gurur ve minnetle andıklarını belirtti.

Çanakkale'de sergilenen eşsiz fedakarlık ve sarsılmaz imanın, milletin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü nişanesi olduğunu kaydeden Gürcan, bu büyük zaferin yalnızca bir askeri başarı olmadığını aynı zamanda bir milletin dirilişinin, azminin ve inancının simgesi olduğunu ifade etti.

Gürcan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahraman şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yad ettiklerini belirterek, şehitlerin aziz hatıralarının daima yaşatılacağını kaydetti.

Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çeken Gürcan, bu büyük destanın milletin hafızasında ebediyen yaşayacağını vurguladı.

Kaynak: AA

