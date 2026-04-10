AK Parti\'li Gürcan ve Albayrak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kent gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde basın mensuplarıyla buluşan Gürcan, CHP'nin kendi iç tartışmalarını örtmek amacıyla gündemi farklı alanlara çektiğini savundu.

Eskişehir'in temel sorunlarının ortada olduğunu belirten Gürcan, "Şehrin gerçek meseleleri dururken tartışmayı başka alanlara çekme çabası kimseyi ikna etmez." dedi.

Gürcan, 2023 yılından bu yana Eskişehir'de ikamet ettiğini, Meclis çalışmaları dışında kente dönerek sahada aktif şekilde çalıştığını ifade ederek, haftanın belirli günlerini Ankara ve Eskişehir arasında geçirdiğini anlattı.

Vatandaşlarla düzenli olarak bir araya geldiğini dile getiren Gürcan, "Parti ofisimde 5 binin üzerinde vatandaşımızın talebini dinledim. Yetiştiremediklerimizi hafta içi Meclis'te ağırlıyoruz." diye konuştu.

Gürcan, ilçelere düzenli ziyaretler gerçekleştirdiğini, 2023'ten bu yana 500'ün üzerinde programa katıldığını, bazı günler birden fazla etkinlikte yer aldığını kaydetti.

Yerel yönetimlerin çözmekle yükümlü olduğu bazı konuları da takip ettiklerini ifade eden Gürcan, Odunpazarı ilçesindeki Kurtuluş Kapalı Pazaryeri ve kesimhane gibi projelerde destek verdiklerini belirtti.

"Maalesef CHP'li arkadaşları, yapamadıkları, beceremedikleri her hizmette, 'bizi engelliyorlar' bahanesine sığınırken buluyoruz." diyen Gürcan, şöyle devam etti:

"Biz vatandaşımızın işi aksamasın diye sorumluluk alıyoruz. Tıkanan süreçleri açmak için ilgili kurumlarla doğrudan temas kuruyoruz. Ankara'da yürüttüğüm her temas Eskişehir içindir. Şehrimizin ihtiyaçlarını ilgili kurumlara taşıyorum. Güçlü temsil, şehrimize somut kazanımlar getirir. Tabii bu sataşmada önemli bir bilinçaltı kusmasını da görüyoruz. Bizleri külliyeden çıkmayan siyasiler olarak göstermeye çalışma, vatandaşa değil de şahsi ikbale yatırım yapma ithamı bu. AK Partimizde sahada koşmayan, ter dökmeyen, vatandaşımızın derdiyle dertlenmeyen siyasetçiye, arası kiminle iyi olursa olsun, yer yok."

Gürcan, kentte altyapı sorunlarının sürdüğünün altını çizerek, bazı mahallelerde yolların asfaltlanmadığına, yağışlı havalarda su birikintisi ve çamur sorununun yaşandığına dikkati çekti.

"Suç duyurusunda bulunduk"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak ise ESKİ Genel Kurulu'nda alınan kararların uygulanışına ilişkin inceleme yaptıklarını belirterek, bazı usulsüzlükler tespit ettiklerini öne sürdü.

Tarife cetvelinde değişiklik yapılarak vatandaşlardan yüzde 48,5 oranında fazla bedel alındığını dile getiren Albayrak, "Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonraki süreç yargıdadır." ifadelerini kullandı.

Albayrak, CHP'li belediyelerin son dönemde kenti yönetmekte zorlandığını kaydederek, "2 yıldır hiçbir belediye Eskişehir için değer ortaya koyamadı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu bisiklet yollarından dubalara kadar hepsi Eskişehir'i rahatlatmak yerine daha da sıkıntıya soktu. Devamında da içlerinde gelecek kaygılarıyla yapmış oldukları çalışmalarda sıkıntılar yaşandı. Biz bunlara bakmıyoruz, biz Eskişehir'de halkın menfaatine olan konuları işliyoruz." dedi.

Deliklitaş Mahallesi'ndeki yıkım çalışmalarına da değinen Albayrak, teknik altyapı yetersizliği nedeniyle vatandaş ve esnafın mağdur edildiğini dile getirdi.