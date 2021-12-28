AK Parti'li Hamza Dağ, yapımı süren Kınık Gençlik Merkezi'ni gezdi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kınık Gençlik Merkezinin gelecek yılın ilk çeyreğinde hizmete alınmasının hedeflendiğini bildirdi.

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Muhammet Doğan ile birlikte yapımı süren tesisi ziyaret eden Dağ, yaptığı açıklamada, tam donanımlı tesisin ilçe gençliğinin sportif ve sosyal ihtiyaçlarını karşılar durumda olacağını ifade etti.

Gençlik merkezinin gelecek yılın ilk çeyreğinde açılışının planlandığını belirten Dağ, merkezde halı saha, basketbol sahası, tenis kortu, kodlama atölyesi, drama odası, müzik odası, el sanatları atölyesi, akıl ve zeka oyunları atölyesi, kişisel gelişim dersliği, kitap kafe ve has oda bulunduğunu aktardı.

Gençlere daha iyi bir gelecek sunmak için çaba gösterdiklerini dile getiren Dağ, şunları kaydetti:

"Yaklaşık iki yıldır devam eden çalışma neticesinde görünen o ki tam donanımlı, genç arkadaşlarımızın ihtiyaçları gözetilerek projelendirilmiş güzel bir merkez geliyor. Bazı küçük eksikliklerin de tamamlanmasıyla Kınık Gençlik Merkezi ilkbaharda açılacak. Gençlerimizin huzur ve güven içerisinde sosyalleşebilecekleri, sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri ve kendilerini inşa edebilecekleri böyle bir merkezi Kınıklı hemşehrilerimizin hizmetine sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere Kınık Belediye Başkanımız Sadık Doğruer ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

İncelemenin ardından Dağ ve beraberindekiler, tesiste bir süre voleybol oynadı.