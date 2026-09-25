AK Parti’li İnan’dan Özgür Özel’e ’Tarihi Un Fabrikası’ çağrısı: "İzmirlilerden özür dilemeliler"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, kütüphaneye dönüştürülen İzmir'deki Tarihi Un Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. Projeye 550 milyon lira yatırım yapıldığını belirten İnan, alanın başka kurumlara verileceği iddialarında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrıda bulunarak, "Bu eseri gördükten sonra çıkıp İzmirli gençlerden ve İzmirlilerden özür dilerler" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, beraberindeki İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can ile birlikte Halkapınar'daki Tarihi Un Fabrikası yerleşkesini ziyaret etti. Eski DGM binaları olarak da bilinen ve kütüphaneye dönüştürülmesi için restorasyon çalışmaları süren alanda incelemelerde bulunan İnan, yetkililerden çalışmaların geldiği aşama hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İnan, yerleşkenin başka kişi veya kuruluşlara verileceği yönündeki iddialara yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin daha önceki açıklamalarını hatırlatan İnan, kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini belirtti.

"İzmirli gençlerden özür dilerler"

Özel ve arkadaşlarını çalışmaları yerinde görmeye davet eden İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel ve arkadaşları yapacağımız bu güzel eseri enfekte etmek için her türlü yalan, iftira ve hezeyanlarla İzmirlileri yanlış bilgilendirerek partimizi hedef almıştır. Şimdi ben Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarını gelsinler buradaki çalışmayı incelesinler demek istiyorum. Çünkü inceledikten sonra inşallah eğer şu kadar gram siyasete, topluma ve İzmir'e dair bir sorumlulukları varsa, bu ihyayı gördükten sonra çıkarlar İzmirli gençlerden ve İzmirlilerden özür dilerler. Çünkü 'şuraya verecekler, buraya verecekler, peşkeş çekecekler' diyerek partimizi hedef alan çok çirkin iftiraları basın önünde gerçekleştirdiler. Biz de onların yalan olduğunu, asla gerçeği yansıtmadıklarını her fırsatta söyledik."

Kütüphaneye 550 milyon liralık yatırım

Tarihi yapının gençler için bir kültür ve çalışma alanına dönüştürülmesi amacıyla ciddi bir bütçe ayrıldığını vurgulayan İnan, "Bugün gelinen noktada hükümetimiz bu güzel kütüphaneye tam 550 milyon Türk Lirası yatırım yapıyor ve şehrimize kazandırmak için de gün sayıyor" diye konuştu.

Açılış yıl sonunda yapılacak

Restorasyonun titizlikle yürütüldüğünü ve tarihi dokunun yeniden ihya edildiğini aktaran İnan, projenin yıl sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Kütüphanenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirmeyi planladıklarını söyleyen İnan, "Daha önce Tekel Kültür Fabrikamızı ve oradaki kütüphanemizi şehrimize kazandırmıştık. Bu eserimiz de inşallah şehrin kalbinde, üniversite okumaya gelen hangi gencimiz varsa hem akademik hem kültürel çalışmalarını yapabileceği, sosyal etkinlikleri gerçekleştirebileceği çok müstesna bir eser oldu. Emeği geçen müteahhit firmamıza ve bölge müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İnşallah yıl sonuna doğru açılışında hep beraber olacağımızı müjdeliyorum. Şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.