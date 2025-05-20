AK Parti'li kadın belediye meclis üyelerinden 2025 Aile Yılı'na destek

AK Parti'li kadın belediye meclis üyeleri, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının koordinasyonunda, belediye meclisi toplantılarında yaptıkları konuşmalarda 2025'in Aile Yılı ilan edilmesine ve mayıs ayının ikinci haftasının "Aile Haftası" olarak kutlanması yönündeki toplumsal iradeye destek verdi.

Kadın Kolları Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kadın belediye meclis üyeleri, aile kurumunun karşı karşıya kaldığı ideolojik, kültürel ve sosyal tehditlere karşı ortak duruş sergileyerek, gençleri, çocukları ve toplumu hedef alan gayri fıtri akımlar karşısında devletin kararlı duruşunu meclis kürsülerinden kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aileyi, insanı ve fıtratı koruma anlayışı doğrultusunda Birleşmiş Milletler nezdinde atılan diplomatik adımlar ile Ailenin Dostları Grubu'na katılım gibi önemli gelişmeler de belediye meclis üyelerinin konuşmalarında vurgulanan başlıklar arasında yer aldı.

Konuşmalarda, ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere birçok kamu kurumunun eşgüdümünde hayata geçirilen geniş kapsamlı uygulamalara dikkat çekildi.

Belediye meclislerinde, genç evliliklere yönelik faizsiz kredi desteklerinden kadın girişimciliğinin tarımda teşvik edilmesine, aile içi eğitim programlarından çalışan annelere sunulan sosyal haklara kadar uzanan politikalar detaylı şekilde aktarıldı.

Anneler Günü dolayısıyla tüm annelere duyulan şükranı dile getiren meclis üyeleri, AK Parti iktidarları döneminde özellikle çalışan anneler için hayata geçirilen öncü uygulamaları hatırlattı.

AK Parti'li kadın belediye meclis üyeleri, "güçlü aile, güçlü millet" anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, 2025 Aile Yılı'nın Türkiye'nin aile değerlerini koruma yolundaki kararlılığını sadece ulusal değil, küresel ölçekte de yansıtacak önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı.