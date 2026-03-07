AK Parti'li Karaaslan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadınların toplumsal hayata sunduğu katkıyı, emeklerini ve verdikleri mücadeleyi hatırlamak için önemli bir anlam taşıdığını belirtti.

Kadınların Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda ülkenin en önemli güç ve ilham kaynağı olmayı sürdürdüğünü kaydeden Karaaslan, "Şanlı mazimizde ve milletimizin tarih boyunca verdiği her mücadelede Türk kadını nice kahramanlık destanı yazarak istiklalimize ve istikbalimize yön vermiştir. Geçmişten bugüne ülkemiz ve milletimiz için her cephede örnek bir mücadele ortaya koyan kadınlar, günümüzde de her sahada başarılar kazanmakta, Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda ülkemizin en önemli güç ve ilham kaynağı olmayı sürdürmektedir. Biz kadınıyla ve erkeğiyle omuz omuza veren, her imtihanı beraber geçirmiş, her zafere birlikte imza atmış, bugün de aydınlık bir Türkiye için aynı ruhla çalışan büyük bir milletiz. Toplumsal ilerlemenin ve kalkınmanın en önemli unsuru olan kadının hayatın her alanında yer alması büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Karaaslan, kadınların eğitimden bilime, ekonomiden siyasete kadar hayatın her alanında başarılarını ortaya koyduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kadınlarımız Türkiye'nin kalkınma yolculuğunun en güçlü dinamiklerinden biridir. Kadınların bilgi, emek ve üretimleriyle toplumsal hayata kattığı değer, daha güçlü, daha adil ve daha müreffeh bir geleceğin inşasında belirleyici bir rol oynamaktadır. Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken kadınların potansiyelini desteklemek, fırsat eşitliğini güçlendirmek ve her alanda daha etkin şekilde yer almalarını sağlamak için Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda çok önemli yasal düzenlemeler yaptık ve bir zihniyet dönüşümü gerçekleştirdik. Türkiye'nin daha güçlü, daha müreffeh ve daha adil bir geleceğe yürüyüşünde kadınların emeği, üretkenliği ve kararlılığı en büyük gücümüz olmaya devam edecektir. Geçmişten bugüne milletimizin kaderine yön veren kadınlar, bugün de ortaya koydukları başarılarla ülkemizin yarınlarına ışık tutmaktadır."

Gazze başta olmak üzere yeryüzünün farklı coğrafyalarındaki çatışmaların, krizlerin, savaşların yükünü herkesten fazla kadınlar ve çocuklar çektiğini vurgulayan Karaaslan, "Günümüzde maalesef en temel insan haklarının, ifade özgürlüğünün, kadın ve çocuk haklarının, adaletin rafa kaldırıldığına, kural dışılığın ve hukuksuzluğun arttığına, çifte standartlı uygulamaların gerçekleştiğine şahit oluyoruz. Bütün bunlara rağmen daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna, çocukların daha özgür, kadınların daha güçlü bir dünyada yaşayacağı günlerin çok da uzak olmadığına inanıyoruz. Ailenin ve toplumun temeli, emeğiyle ve sevgisiyle hayata değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü gönülden tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

