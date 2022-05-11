AK Parti'li Karahocagil: "2023'e kadar kadın istihdam oranının yüzde 34'e çıkarılması hedeflendi" - Son Dakika
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AK Parti'li Karahocagil: "2023'e kadar kadın istihdam oranının yüzde 34'e çıkarılması hedeflendi"

11.05.2022 16:33
AK Parti'li Karahocagil: "2023'e kadar kadın istihdam oranının yüzde 34'e çıkarılması hedeflendi"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, 2023'e kadar kadın istihdam oranının yüzde 29,4'ten yüzde 34'e çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, 2023'e kadar kadın istihdam oranının yüzde 29,4'ten yüzde 34'e çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında hayat standardının yükseldiğini, kadının hem kamu hem de özel sektördeki iş hayatına atılmasında köklü değişimler olduğunu ifade etti.

AK Parti hükümetlerinin sanattan spora, bilimden teknolojiye kadar her alanda kadınlara destek olduğunu belirten Karahocagil, Türkiye'de artık kadınları, iş dünyasından akademiye, siyasetten bilim ve teknoloji dünyasına kadar çeşitli alanlarda karar verici mercilerde ve konumlarda görmenin mümkün olduğunu vurguladı.

Karahocagil, "Kadın araştırmacıların artırılmasına yönelik TÜBİTAK desteklerine baktığımızda 2019-2021 yılları arasında Araştırma Destek Programları (ARDEB) kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerden yüzde 41'inin yürütücüsünün kadın olduğu görülmektedir. 2023'e kadar kadının istihdam oranının yüzde 29,4'ten yüzde 34'e çıkarılması hedeflenmiştir." diye konuştu.

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Milletvekili, AK Parti, İstihdam, Amasya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Karahocagil: '2023'e kadar kadın istihdam oranının yüzde 34'e çıkarılması hedeflendi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Karahocagil: "2023'e kadar kadın istihdam oranının yüzde 34'e çıkarılması hedeflendi" - Son Dakika
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