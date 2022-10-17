AK Parti'li Karahocagil: "Artık hiçbir örgüt, grup tarafından inançlar istismar edilemeyecek" - Son Dakika
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AK Parti'li Karahocagil: "Artık hiçbir örgüt, grup tarafından inançlar istismar edilemeyecek"

17.10.2022 14:16
AK Parti'li Karahocagil: "Artık hiçbir örgüt, grup tarafından inançlar istismar edilemeyecek"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulacak Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının Alevi inancına sahip vatandaşlar tarafından takdirle karşılandığını belirterek, artık hiçbir örgüt ya da grup tarafından inançların...

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulacak Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının Alevi inancına sahip vatandaşlar tarafından takdirle karşılandığını belirterek, artık hiçbir örgüt ya da grup tarafından inançların istismar edilemeyeceğini söyledi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacak olmasının Alevi inancına sahip vatandaşlar tarafından heyecan ve takdirle karşılanırken bazı kesimleri ise hüzün ve kedere soktuğunu ifade eden Karahocagil, "Uzun yıllar siyaset malzemesi olarak kullandıkları, ekmeğini yedikleri bu sorunun çözüme kavuşturulması işlerine gelmemiş, yaşanan bu durum karşısında afallamış ve ellerinden kayıp gitmesine epey içerlemişlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli çalışmaları başlattığını anlatan Karahocagil, "Artık hiçbir örgüt ya da grup tarafından inançlar istismar edilemeyecek, algı operasyonları yapılamayacak." dedi.

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Kaynak: AA

Amasya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Karahocagil: 'Artık hiçbir örgüt, grup tarafından inançlar istismar edilemeyecek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Karahocagil: "Artık hiçbir örgüt, grup tarafından inançlar istismar edilemeyecek" - Son Dakika
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