AK Parti'li Karahocagil: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını gerçekleştireceğiz" - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Büyük ve güçlü bir Türkiye'nin inşasını yere sağlam basan adımlarla gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Karahocagil, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin, kurulduğu ve tek başına iktidar olarak göreve başladığı günden itibaren aynı ilkeler ve hizmet etme bilinci ile çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Yeni küresel, siyasi ve ekonomik yapılanmanın farkında olduklarını, Türkiye'nin de kalkınması için bilinçli adımlarla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Karahocagil, çocukların milli, manevi, kültürel, tarihi değerler ile vatansever bireyler olarak yetişmesi için bütçede en büyük payı eğitim alanına ayırdıklarını belirtti.

Bu yıl Türkiye'nin birçok felaketle boğuştuğunu dile getiren Karahocagil, beklenen yağışların gerçeklemediğini, buna bağlı olarak da kuraklığın ekonomik çalkantılara sebep olduğunu ve ülkelerin gıda tedariki konusunda endişelendiğini ifade etti.

Türkiye'nin bu konunun farkında olduğunu ve ilgili bakanlıklarla değerlendirmeler yapılarak gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen Karahocagil, çiftçileri desteklemeye devam ettiklerini kaydetti. AK Parti hükümetleri döneminde verilen tarımsal desteğin 396 milyar lirayı bulduğunu aktaran Karahocagil, "Bu yıl gübre desteğinde yüzde 100 artış yaparken, mazot maliyetinin yüzde 50'sini karşılamayı sürdürdük." diye konuştu.

Karahocagil, "Büyük ve güçlü bir Türkiye'nin inşasını yere sağlam basan adımlarla gerçekleştirmeye devam edeceğiz." görüşünü paylaştı.