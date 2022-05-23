AK Parti'li Karahocagil: "Cudi, artık PKK ile anılmayacak"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Cudi, artık PKK ile anılmayacak. İsminin anlamı gibi cömertliğini, güzelliğini yurt içinden ve yurt dışından gelen sporculara, turistlere, misafirlerine sunacak." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'ta Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası'nın gerçekleştirildiğini anımsatarak, daha önce ilin adı anıldığında bölücü terör örgütleri ve onlara karşı yürütülen operasyonların akla geldiğini söyledi.

Hafızalarda güvenlik sorunu nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı şehir silueti varken şimdi bir tenis turnuvasının düzenlendiğini dile getiren Karahocagil, terör örgütünün yıllarca eğitim kampı olarak kullandığı Cudi'nin de teröristlerden temizlendiğini belirtti.

Karahocagil, turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Litvanya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan ve İngiltere'den 14 yaş ve altı 37'si kız 81 sporcunun katıldığını anlatarak, "Cudi, artık PKK ile anılmayacak. İsminin anlamı gibi cömertliğini, güzelliğini yurt içinden ve yurt dışından gelen sporculara, turistlere, misafirlerine sunacak. Geçmişte hep silah seslerinin yankılandığı Cudi eteklerinde artık raket sesleri yankılanacak." diye konuştu.

Muhalefet partilerinin grup başkanvekillerinin, eleştirileri sırasında küfre kurtarıcı olarak sarıldıklarını savunan Karahocagil, "O söyledikleri hakaretleri, küfürleri misliyle kendilerine iade ediyor, kendimden birkaç misli ilave ediyorum." dedi.