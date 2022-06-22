AK Parti'li Karahocagil'den TÜSİAD'A tepki

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın dış politikaya ilişkin açıklamasına tepki göstererek, "Onlar için yerli duruş, milli duruş, tam bir handikaptır. Ağababaları nasıl Afrika'yı, güçsüz ülkeleri sömürüyorsa bunlar da aldıkları dersle sömürme taktiklerini ülkemizde uygulamaya devam ediyorlar." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Görevi, bu ülkenin sanayisine katkılar sağlamak, üretimi, ihracatı artırmak olması gereken TÜSİAD çıkıyor, dış politika dersi veriyor. Rahmetli Erbakan Hoca'nın deyimiyle 'bu montajcı kafalar' sadece kendi kasalarına, kendi keselerine gireni bilirler, ülke için, millet için, bir şeyler yapma, üretme akıllarından geçmez." diye konuştu.

İstikrarlı bir hükümetin onların işine gelmediğini dile getiren Karahocagil, "İlla da tavşana bak tavşana derken el altından götürmeye alışmışlar. Onlar için yerli duruş, milli duruş, tam bir handikaptır. Ağababaları nasıl Afrika'yı, güçsüz ülkeleri sömürüyorsa bunlar da aldıkları dersle sömürme taktiklerini ülkemizde uygulamaya devam ediyorlar. Bugünkü pahalılıktan, fiyat artışlarından en çok kimler faydalanıyor, en çok kimlerin cebine paralar akıyor, en çok kimler kasalarını dolduruyor, bunları sorgulamamız lazım." ifadelerini kullandı.

Karahocagil, AK Parti olarak hizmetlerden, projelerden ve yatırımlardan bahsettiklerini anlatarak, "Muhalefet ise Biden'ın söz verdiği destekler için gözlerini dört açmış Amerika'ya bakıyor. Bakmakta haklılar, ne yapacaklarını, bu milletin, bu gençlerin gözlerini nasıl boyayacaklarının hesabı içindeler. Halbuki AK Parti halkını, gençlerini yönetime katmasıyla gecenin içindeki sabahı, karanlığın içindeki güneşi ortaya çıkardı. Artık Türkiye'de hizmetler konuşuluyor. Güven ve istikrar içinde hükümet, meclis, bürokrasi; üretime, yatırıma, istihdama, adaletin tesisine ve kalkınmaya odaklandı." değerlendirmesinde bulundu.