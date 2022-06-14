AK Parti'li Karahocagil: "Erken çocukluk eğitimi her zaman önceliğimiz oldu" - Son Dakika
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AK Parti'li Karahocagil: "Erken çocukluk eğitimi her zaman önceliğimiz oldu"

14.06.2022 13:00
AK Parti'li Karahocagil: "Erken çocukluk eğitimi her zaman önceliğimiz oldu"

??????? AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "AK Parti hükümetleri olarak erken çocukluk eğitimi her zaman önceliğimiz oldu.

??????? AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "AK Parti hükümetleri olarak erken çocukluk eğitimi her zaman önceliğimiz oldu." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 5 yaş grubunda 2002'de yüzde 11 olan okullaşma oranının, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüzde 75,51'e, 4-5 yaşta ise yüzde 54,57'ye ulaştığını söyledi.

Okullaşma oranında tüm eğitim kademelerinde en büyük artışın okul öncesi eğitimde olduğunu dile getiren Karahocagil, bugün itibarıyla resmi ve özel eğitim kurumlarında yaklaşık 1 milyon 780 bin çocuğun eğitime devam ettiğini, 5 yaş okullaşma oranının ise yüzde 90'lara ulaştığını belirtti.

"AK Parti hükümetleri olarak erken çocukluk eğitimi her zaman önceliğimiz oldu." diyen Karahocagil, her çocuğun en az 1 yıl okul öncesi eğitim alarak ilkokula başlaması, bu eğitim kademesinde ailelere düşen maliyetin azaltılması ve okullaşma oranlarının artırılması için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Karahocagil, AK Parti hükümeti olarak yalnızca okul öncesi eğitime ağırlık verilmediğini belirterek, "Kaliteli erken çocukluk eğitim hizmetlerinden başlayarak okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitime erişimin sağlanmasının yanı sıra eğitim hizmet kalitesinin ve toplumsal farkındalık düzeyinin artırılmasına yönelik projelerimiz ve çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.???????

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Kaynak: AA

Çocukluk, AK Parti, Amasya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Karahocagil: 'Erken çocukluk eğitimi her zaman önceliğimiz oldu' - Son Dakika

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