AK Parti'li Karahocagil: "Marmaris'teki yangın bahane edilerek hükümete saldırılar yapıldı" - Son Dakika
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AK Parti'li Karahocagil: "Marmaris'teki yangın bahane edilerek hükümete saldırılar yapıldı"

27.06.2022 12:28
AK Parti'li Karahocagil: "Marmaris'teki yangın bahane edilerek hükümete saldırılar yapıldı"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Marmaris'teki orman yangını bahane edilerek, hükümete karşı sosyal medya üzerinden saldırılar yapıldığını söyledi.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Marmaris'teki orman yangını bahane edilerek, hükümete karşı sosyal medya üzerinden saldırılar yapıldığını söyledi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Marmaris'te çıkan orman yangınıyla mücadelede, 41 hava aracı ve 815 araçla, 2 bin 500 kişiden fazla personelin canla başla çalıştığını anlattı.

AK Parti'li Karahocagil, şunları kaydetti:

"Halkımız ve devlet kurumları büyük bir özveri ve seferberlik ile yangınla mücadele ederken maalesef sel, deprem, yangın gibi afet olaylarını, terör saldırılarını kendi pis siyasetlerine alet etmek isteyen siyasetçiler de bu olaydan nemalanmak adına soluğu yangın bölgesinde almışlardır. Marmaris'teki yangını bahane ederek hükümete karşı sosyal medya üzerinden saldırılar yapıldı. Klavye delikanlılığı, klavye siyaseti yapanlar, her türlü yalan ve dolanı yaymak adına büyük bir gayret içerisine girdiler. Bunlar halkı hükümete karşı ayaklandırma peşindeler. Bunlar, terörist saldırılarını kendilerine görev addetmiş, asla Türkiye'nin iyiliğini istemeyen terör yapılanmalarıdır."

YORUMLAR
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Marmaris'te yanan orman alanı havadan görüntülendi Marmaris'te yanan orman alanı havadan görüntülendi Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler (2) Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler (2)
Kaynak: AA

AK Parti, Marmaris, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Karahocagil: 'Marmaris'teki yangın bahane edilerek hükümete saldırılar yapıldı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Karahocagil: "Marmaris'teki yangın bahane edilerek hükümete saldırılar yapıldı" - Son Dakika
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