AK Parti'li Karahocagil: "Muhalefet partilerinin millete hizmet etme gibi düşünceleri yoktur"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Muhalefet yapan bu partilerin hiçbirinin iktidara gelip, millete hizmet etme gibi düşünceleri yoktur." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Amasya'nın 8 bin 500 yıllık tarihi geçmişi ile 14 medeniyete ev sahipliği yapan bir şehir olduğunu ve Harşena Dağı'na kurulmuş şehrin tarihinin MÖ 3200'e kadar dayandığını söyledi.

Osmanlıya ikinci defa kuruculuk yapan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tamiminin yayımlandığı Amasya'nın, şehzadeler yetiştiren bir şehir olduğunu vurgulayan Karahocagil, şehirle ilgili bilgiler verdi.

Muhalefet partilerine yönelik eleştiride bulunan Karahocagil, vatandaşların, milletvekillerine "Gidin Meclisi açın, bizlerin sorunlarını çözün, bizlere daha rahat, müreffeh bir hayat için istişare edin, kanun çıkarın" diye görev verdiğini söyledi.

Karahocagil, muhalefetin ise Meclisi nasıl kapattırırızın peşinde olduğunu ve 14 Haziran Salı günü, sağlıkla ilgili kanun teklifi görüşülürken Genel Kurulu kapattırdığını anlattı.

Muhalefetin, meclisi kapattırmayı başarı olarak addettiğini söyleyen Karahocagil, "Muhalefet yapan bu partilerin hiçbirinin iktidara gelip, millete hizmet etme gibi düşünceleri yoktur. Bunlar bir oyundur, bunlar bir hesaptır, bunlar bir projedir. Ne ülkenin itibarı umurlarında ne milletin geleceği gibi dertleri var, koltuk-mevki-makam öyle gözlerini bürümüş ki bu yolda HDP ile ortaklıktan zerre çekinmiyorlar." diye konuştu.