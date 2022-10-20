AK Parti'li Karahocagil: "Türkiye, geçmişte hayali bile kurulamayan hizmetlere sahip"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Türkiye bugün, geçmişte hayali bile kurulamayan hizmetlere sahip durumdadır." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti hükümetlerinin, eser üretimini esas alan yönetim biçimi ile 20 yıldır faaliyetlerini sürdürdüğünü muhalefetin ise yalan ve iftira siyasetini artırarak devam ettirdiğini söyledi.

Türkiye'nin artık siyaseten zayıf, ekonomik olarak güçsüz, idari yönden dağınık, hizmet anlamında eksik bir ülke olmadığını belirten Karahocagil, "Türkiye bugün, geçmişte hayali bile kurulamayan hizmetlere sahip durumdadır. Ülkemiz, enerjiden savunma sanayisine, sağlıktan eğitime, tarımdan ulaşıma her alanda önemli bir güç olma yolunda ilerleme, gelişme ve ivme kazanmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Karahocagil, yürütülen hizmet faaliyetleri arasında ulaşımın önemli bir yer tuttuğunu, doğu ile batı ülkeleri arasında köprü vazifesi gören Türkiye'nin ulaşım yatırımlarıyla bir devrim geçirdiğini kaydetti.

Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilmenin yolunun, güçlü bir sanayi ve lojistik altyapıya sahip olmaktan geçtiğine dikkati çeken Karahocagil, "AK Parti hükümeti olarak geleceğin Türkiyesi'ni inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bir yandan eser, hizmet üretmeye devam ederken diğer yandan 2053 ve 2071 vizyonumuz ile dünya devleriyle yarışan küresel bir güç merkezi haline gelme yolunda emin adımlar ile ilerlemeye devam ediyoruz." diye konuştu.