AK Parti'li Karahocagil: "Ukrayna'da bir an önce barışın sağlanmasını diliyoruz" - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, " Ukrayna'da çatışmaların bir an önce son bulması, barışın sağlanması ve istikrarın yeniden tesis edilmesini diliyoruz." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, Türkiye'nin dengeli yaklaşımının ne kadar kıymetli ve isabetli olduğunun gün geçtikçe ortaya çıktığını söyledi.

Türkiye'nin her iki tarafla konuşabilen ülke konumunda olmasının, dünya kamuoyunca takdir topladığını dile getiren Karahocagil, "Yaptığımız işin, küresel barışın sağlanması, kaos ve her türlü krizin önlenmesi konusunda ne kadar kıymetli olduğunun farkında olarak ülkemizin ev sahipliği yapacağı diplomasi trafiği ilerleyen süreçte de devam edecek." diye konuştu.

Ukrayna'da 13 bin vatandaşın tahliyesini sağlamanın yanı sıra diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine de yardımcı olunduğunu belirten Karahocagil, bu kapsamda Türkiye'ye giriş yapan yabancı sayısının 20 bini geçtiğini ifade etti.

Karahocagil, Türk Kızılay ve AFAD vasıtasıyla Ukrayna'ya 23 tır yardım malzemesi gönderildiğini, gelecek günlerde bu rakamın 39 tıra çıkacağını kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Türkiye'de gündeme gelebilecek ürün yoksunluğunu önlemek için tedbir alındığını belirten Karahocagil, "Ukrayna'da çatışmaların bir an önce son bulması, barışın sağlanması, istikrarın yeniden tesis edilmesi ve küresel krizin bir an önce son bulmasını diliyoruz. Türkiye olarak bu doğrultuda her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.