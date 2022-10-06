AK Parti'li Karahocagil: "Yürütülen hizmetler yeni projelerin de teminatıdır" - Son Dakika
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AK Parti'li Karahocagil: "Yürütülen hizmetler yeni projelerin de teminatıdır"

06.10.2022 16:44
AK Parti'li Karahocagil: "Yürütülen hizmetler yeni projelerin de teminatıdır"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Türkiye'nin kalkınması ve vatandaşların refah seviyesinin artması adına yürütülen hizmetlerin, yeni projelerin de teminatı olduğunu belirtti.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Türkiye'nin kalkınması ve vatandaşların refah seviyesinin artması adına yürütülen hizmetlerin, yeni projelerin de teminatı olduğunu belirtti.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bankalar aracılığıyla yurt dışına kaçırılan devlet gelirlerinin, AK Parti hükümetleri döneminde milletin hizmetine döndüğünü söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, birçok destek programını yurt genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yararına sunduğunu, bu desteklemelerden seçim bölgesi Amasya'nın da azami ölçüde faydalandığını anlatan Karahocagil, "Milletimizin yaşam standardının yükseltilmesi adına yürütülen destekleme programları sayesinde gülen yüzler, bizleri de mutlu etmektedir. Rabbim, devletimize zeval vermesin." dedi.

Türkiye'nin, AK Parti iktidarı ile önünü görebilen, geleceği tasarlayabilen bir kabiliyete kavuştuğunun altını çizen Karahocagil, "Yürütülen hizmetleri anlatırken, 'Tuvalet terliği, gazoz kapağı aday olsun, ona oy veririz' diyen şaklabanlara, ne bu hizmetleri ne Mavi Vatan'ı ne Afrika'da neler yaptığımızı ne de kızıl elma ülkümüzü anlatabiliriz. Onların beyinleri mühürlenmiş, gözleri hiçbir hizmeti göremez olmuştur. Ülkemizin kalkınması, vatandaşların refah seviyesinin artması adına yürütülen hizmetler, hayata geçirilecek yeni projelerin de teminatıdır." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Karahocagil: 'Yürütülen hizmetler yeni projelerin de teminatıdır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Karahocagil: "Yürütülen hizmetler yeni projelerin de teminatıdır" - Son Dakika
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