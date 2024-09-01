AK Parti'li Kasapoğlu: İzmir'in hayallerini hep birlikte gerçekleştireceğiz - Son Dakika
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Politika

AK Parti'li Kasapoğlu: İzmir'in hayallerini hep birlikte gerçekleştireceğiz

AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi toplantısına katılan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in yerel yönetim hedeflerini ve hayallerini gerçekleştireceklerini belirtti. Kasapoğlu, kongre süreciyle yeni bir dinamizmle aydınlık yarınlara ulaşacaklarına inandıklarını söyledi. Ayrıca, AK Parti'nin inanç, değerlere güven ve milletin refahı temelinde uzun bir yolculuğu olduğunu vurguladı.

01.09.2024 21:03
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AK Parti'li Kasapoğlu: " İzmir'in hayallerini hep birlikte gerçekleştireceğiz"

İZMİR - AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi toplantısına katılan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İzmir'imizin yerel yönetim anlayışına yönelik hedeflerimizi, hayallerimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Kongre sürecimiz var, inanıyoruz ki yeni bir dinamizm ile bu süreçlerle de aydınlık yarınlara kavuşturacağız" dedi.

İzmir'de AK Parti İzmir İl Başkanlığının İl Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi. Kentteki bir otelin toplantı salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, "Zafer Bayramı'mız bağımsızlığa, özgürlüğe giden yolda önemli bir zaferin örneği. Bundan sonraki mücadelelerin de sembolü. 85 milyonun omzunda bu bağımsızlık, inanç ebediyen devam edecek. 2 hafta önce 23'üncü yıl dönümümüzü kutladık. Nedir AK Parti? AK Parti inançtır. AK Parti'nin temelinde inanç vardır. Bu milletin değerlerine inanç, bu millete güven vardır. Bu millete, bu milletin değerlerine olan inançla uzun bir yol, meşakkatli bir yol vardır. Ama bu meşakkatin, bu uzun yürüyüşün altında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleşen hedefler vardır. Milletin refahı, mutluluğu vardır" diye konuştu.

"Tüm engelleri aziz milletin desteğiyle aştık"

"23 yıl boyunca, 102 yıl önce emperyalizmi, vesayeti temsil eden güçler, hakir gören güçler boş durmadılar" diyen Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Önümüze engeller çıkarttılar, tüm engelleri bu aziz milletin desteğiyle, ferasetiyle aştık. Her açtığımız engeli yeni hedefler koyarak ve yeni hedefleri gerçekleştirerek bu noktalara geldik. Ülkemiz için hayallerimizden hiç vazgeçmedik, bir yandan hayallerimizi gerçekleştirirken önümüze yeni hayaller koyduk. İzmir'imizin yerel yönetim anlayışına yönelik hedeflerimizi, hayallerimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Kongre sürecimiz var, inanıyoruz ki yeni bir dinamizm ile bu süreçlerle de aydınlık yarınlara kavuşturacağız."

"Asla umutsuzluğa yer yok"

Gelinen noktada değerlendirilmesi ve öz eleştiri yapılması gereken konuların bulunduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"AK Parti herkesten farklı olarak dinamizmi öncelik olarak bilen, uygulayan bir parti. Bundan sonraki süreçte de hep birlikte en güzel şekilde, ahengi ortaya koyarak; birliğimizden, kardeşliğimizden taviz vermeden aynı hedeflere birlikte yürümeye devam edeceğiz. AK Partimiz İzmir'in 30 ilçesinde, tüm mahallelerinde, ilçelerinde ve tüm AK Parti teşkilatlarında o dinamizmi ortaya koyacak inanca, kardeşliğe sahiptir. Asla umutsuzluğa yer yok.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Kasapoğlu: İzmir'in hayallerini hep birlikte gerçekleştireceğiz - Son Dakika

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