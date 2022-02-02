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AK Parti'li Katırcıoğlu: "CHP Genel Başkanı yalan üreten bir başkan haline gelmiş" - Son Dakika

AK Parti'li Katırcıoğlu: "CHP Genel Başkanı yalan üreten bir başkan haline gelmiş"

02.02.2022 15:10
AK Parti'li Katırcıoğlu: "CHP Genel Başkanı yalan üreten bir başkan haline gelmiş"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "CHP Genel Başkanı yalan üreten bir başkan, CHP yalan üreten bir merkez haline gelmiş.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "CHP Genel Başkanı yalan üreten bir başkan, CHP yalan üreten bir merkez haline gelmiş." dedi.

Katırcıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün partisinin grup toplantısındaki konuşmasında, şehit annesi olduğunu ifade ettiği Berfin Tolunhan'ın iddialarına yer verdiğini anımsattı. Tolunhan'ın iddiaları üzerine yaptıkları araştırmada şehit ve gazi veri tabanında Tolunhan soyadlı şehit, şehit yakını, gazi, gazi yakınına rastlamadıklarını belirten Katırcıoğlu, yaptıkları taramalarda diğer kurumlarda da Tolunhan soyadında bir kaydın olmadığını tespit ettiklerini anlattı.

CHP'nin her gün bir konuda yalan söylediğini ifade eden Katırcıoğlu, "CHP Genel Başkanı yalan üreten bir başkan, CHP yalan üreten bir merkez haline gelmiş. Şehitlik makamı üzerinden böyle bir şey yapmak kimin aklına gelir? Siyaset yapacağım derken 'Şehitlerime sahip çıkmıyor.' diyerek devleti mi yıpratmak istiyorsun? Devleti küçük ve aciz mi göstermek istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun, amacın nedir?" diye konuştu.

Katırcıoğlu, her gün bir yalana cevap vermekten milletvekili olarak görevlerini yerine getiremediklerini belirterek Kılıçdaroğlu'na "Her lafın başı 'beşli çete' diyerek yerden yere vurduğunuz firmalara taşeronluk yapan il başkanlarınız var mı, yok mu?" sorusunu yönetti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, CHP Genel Başkanı, Milletvekili, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Katırcıoğlu: 'CHP Genel Başkanı yalan üreten bir başkan haline gelmiş' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Katırcıoğlu: "CHP Genel Başkanı yalan üreten bir başkan haline gelmiş" - Son Dakika
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