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AK Parti'li Kaya'dan kahvehane denetimine yönelik iddialarına tepki - Son Dakika

AK Parti'li Kaya'dan kahvehane denetimine yönelik iddialarına tepki

20.02.2022 16:13
AK Parti'li Kaya'dan kahvehane denetimine yönelik iddialarına tepki

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, kentte bir kahvehaneye denetim için gelen ekiplerin, ceza yazmak için kül tablasındaki külleri yere döktükleri iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, kentte bir kahvehaneye denetim için gelen ekiplerin, ceza yazmak için kül tablasındaki külleri yere döktükleri iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Kaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın "bir kahvehaneye denetim için gelen İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin ceza yazmak için kül tablasındaki külleri yere döktüklerini" iddia ettiğini belirterek yaptıkları araştırmada külleri yere döken görevlinin İl Sağlık Müdürlüğü personeli değil İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta memuru olduğunu gördüklerini belirtti.

Kaya, şunları kaydetti:

"CHP'li Sayın Bayır'ın 'esnafa ceza kesmek için cebinden kül tablası çıkardı' dediği görevli Sağlık Müdürlüğü personeli değil CHP'li İzmir Büyükşehir zabıta memuru. Bu olay üzerinden önce hükümeti suçladı, sonra da CHP'nin hep yaptığı gibi milletimizin ortak değerlerine saldırdı."

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AK Parti'li Kaya'dan kahvehane denetimine yönelik iddialarına tepki AK Parti'li Kaya'dan kahvehane denetimine yönelik iddialarına tepki

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Kaya'dan kahvehane denetimine yönelik iddialarına tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Kaya'dan kahvehane denetimine yönelik iddialarına tepki - Son Dakika
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