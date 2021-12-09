AK Parti'li Kırkpınar: "İzmirlilerimizin cebinden çıkan 529 milyon liranın hesabını soruyoruz" - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Buca Metro ihalesinde, İzmirlilerin 529 milyon lira zarara uğratıldığını, metro ihalesinin en düşük teklifi veren firma yerine ikinci firmaya verildiğini söyledi.

Kırkpınar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "İzmir Büyükşehir Belediyesinde yolsuzluk, talan ve yandaş kayırma var." dedi.

Sayıştay raporlarına göre İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesinin ortağı olduğu bir şirketten 2019-2020 yıllarında Büyükşehir Belediyesinin 33 bin 358 lira tutarında, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu ESHOT tarafından da 2020'de 664 bin 908 lira tutarında alım yapıldığını dile getiren Kırkpınar, Belediye Kanunu'ndaki yasaklayıcı hükümlere rağmen bu alımın gerçekleştiğine dikkati çekti.

Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Buca Metro ihalesinde İzmirlilerin 529 milyon lira zarara uğratıldığını, metro ihalesinin en düşük teklifi veren firma yerine ikinci firmaya verildiğini anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, gelen tepkiler üzerine ihaleden haberi olmadığını açıkladığını hatırlatan Kırkpınar, "İzmirlilerimizin cebinden çıkan 529 milyon liranın hesabını soruyoruz." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin iktisadi teşebbüslerinin sürekli zarar etmesi nedeniyle belediye bütçesinde 2 milyar 758 milyon 302 bin 706 liralık bir sermaye artırımına gidildiğini aktaran Kırkpınar, "Tüyü bitmemiş yetimin hakkı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çarçur ediliyor. Bu paralar nereye gidiyor?" diye sordu.

"Soyer, öğrencilerimize kaçak binayı layık görmüş"

İzmir Büyükşehir Belediyesinin sınırları içerisindeki Selçuk Belediyesinin otogarının 21 milyon lira ödenerek kamulaştırıldığını kaydeden Kırkpınar, " Türkiye'nin yerel yönetim tarihinde hiç böyle bir şey olmamıştır. Kendi mülkünü istimlak ederek, bir başka belediyeye kaynak aktardı. İzmirlilerin 21 milyonunun nereye, nasıl, niye aktarıldığının da hesabını vermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Soyer, öğrencilerimize kaçak binayı layık görmüş" diyen Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ruhsatı olmayan, kalınması sakıncalı bir yeri Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına usulsüz olarak tahsis ettiğini anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin çalışmasını istediklerini vurgulayan Kırkpınar, "Çalışın, diyoruz ama onlar bunu yanlış anlamış, kendilerine çalışmışlar. Bütün kaynakları, kendilerine, yandaşlarına aktarmışlar. Bugün İzmir, maalesef haksızlıklar, hukuksuzluklar, yolsuzluklarla anılır bir il haline gelmiş." dedi.