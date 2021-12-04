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AK Parti'li Mahir Ünal'dan "Zaten kimse gelmemiş ki" sözleriyle ilgili yeni açıklama: Espri yaptım - Son Dakika

AK Parti'li Mahir Ünal'dan "Zaten kimse gelmemiş ki" sözleriyle ilgili yeni açıklama: Espri yaptım

04.12.2021 20:07

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin açılışında kullandığı "Zaten kimse gelmemiş ki" sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Espri yaptığını söyleyen Ünal, "Oraya kaç kişinin geldiğini ne yapacaksın, oraya hangi hizmetin geldiğine bak. Oraya hangi hizmetlerin yapıldığına bak" tepkisini gösterdi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Divanın oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, hastane açılışındaki "Zaten kimse gelmemiş ki, siz gelmişsiniz, demek ki Elbistanlılar, bu hastanenin açılışına pek mutlu olmadılar mı? Hava soğuk diye mi gelmediler Ahmet başkan?" sitemiyle ilgili yeni açıklama yaptı.

"KAÇ KİŞİNİN GELDİĞİNİ NE YAPACAKSIN"

Espri yaptığını belirten Ünal, kendisini eleştirenlere de tepki göstererek, "Dün, Elbistan ilçemizde bir ağız ve diş sağlığı merkezi açılışı yaptık ve oldukça da kalabalıktı. 2009'da Çöllolar'da orada tatsız bir olay yaşandı. Orası, bir özel sektör şirketinin havzasıydı, toprak kayması gerçekleşti ve 9 canımızı kaybettik. Daha sona Çöllolar mevkisi kapanınca, yaklaşık 212 kişi işsiz kaldı ve onların da yeniden işe yerleştirmeleriyle ilgili çabalarımızı, gayretlerimiz sürdürüyoruz. Onlar da oraya gelmişler. Konuşmam sırasında ilçe başkanımıza bir espri yaptım, 'Başkan, bak bütün çalışma talebinde olanlar buraya gelmiş. Hani bizimkiler nerede?' diye bir espri yaptım. Akla bakar mısınız? Tek bir çivi çakmamış, bu milletin tek bir sorununu çözmemiş, tek bir derdiyle dertlenmemiş adamlar, oraya yapılan ağız ve diş sağlığı merkezini görmüyorlar, vatandaşa gelen hizmetin ne kadar güzel, ne kadar hayırlı bir hizmet olduğunu görmüyorlar. Orada vatandaşa yapılan hizmeti görmek yerine neyi konuşuyor? Mahir Ünal dedi ki buraya şu kadar kişi geldi, şu kadar kişi gelmedi. Oraya kaç kişinin geldiğini ne yapacaksın, oraya hangi hizmetin geldiğine bak. Oraya hangi hizmetlerin yapıldığına bak." dedi.

AK Parti'li Mahir Ünal'dan Zaten kimse gelmemiş ki sözleriyle ilgili yeni açıklama: Espri yaptım
AK Parti'li Mahir Ünal'dan Zaten kimse gelmemiş ki sözleriyle ilgili yeni açıklama: Espri yaptım
AK Parti'li Mahir Ünal'dan Zaten kimse gelmemiş ki sözleriyle ilgili yeni açıklama: Espri yaptım
AK Parti'li Mahir Ünal'dan Zaten kimse gelmemiş ki sözleriyle ilgili yeni açıklama: Espri yaptım
AK Parti'li Mahir Ünal'dan Zaten kimse gelmemiş ki sözleriyle ilgili yeni açıklama: Espri yaptım
AK Parti'li Mahir Ünal'dan Zaten kimse gelmemiş ki sözleriyle ilgili yeni açıklama: Espri yaptım
AK Parti'li Mahir Ünal'dan Zaten kimse gelmemiş ki sözleriyle ilgili yeni açıklama: Espri yaptım
AK Parti'li Mahir Ünal'dan Zaten kimse gelmemiş ki sözleriyle ilgili yeni açıklama: Espri yaptım
AK Parti'li Mahir Ünal'dan Zaten kimse gelmemiş ki sözleriyle ilgili yeni açıklama: Espri yaptım
AK Parti'li Mahir Ünal'dan Zaten kimse gelmemiş ki sözleriyle ilgili yeni açıklama: Espri yaptım

Kahramanmaraş, Milletvekili, Mahir Ünal, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Mahir Ünal'dan 'Zaten kimse gelmemiş ki' sözleriyle ilgili yeni açıklama: Espri yaptım - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Mahir Ünal'dan "Zaten kimse gelmemiş ki" sözleriyle ilgili yeni açıklama: Espri yaptım - Son Dakika
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