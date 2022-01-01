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AK Parti'li Makas 2021 yılını değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti'li Makas 2021 yılını değerlendirdi

01.01.2022 00:00
AK Parti'li Makas 2021 yılını değerlendirdi

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, yeni yıl öncesi 2021 yılını değerlendirdi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, yeni yıl öncesi 2021 yılını değerlendirdi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nda İHA'ya değerlendirmelerde bulunan Başkan Makas, 2021 yılında 773 milyonluk liralık yatırımların hayata geçirildiğini belirtti. Başkan Makas, "2021 yılında Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki kutlu yürüyüşümüze bizler parti olarak devam ettik. AK Parti Çanakkale Teşkilatları olarak, 2021 yılında yine saha çalışmalarımıza, teşkilat buluşmalarımıza, çalışmalarımıza son hızıyla devam ettik. 2021 yılı içerisinde Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan'ın, Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu'nun da katılımlarıyla saha çalışmaları gerçekleştirdik. Toplamda 773 milyon liralık yatırım bedeli olan toplu açılış törenlerinde doğal gaz, devlet hastanesi, öğrenci yurtları gibi yatırımların açılışlarını hep beraber gerçekleştirdik. Bizler muhalefetin kaçak yapıların kurdelelerini kestiği yerlerde doğal gaz yatırımlarının müjdelerini verdik. Birçok ilçemizi, beldemizi doğal gazla buluşturduk. Bu anlamda şehrimiz çok güzel ve verimli açılışlara ev sahipliği yaptı" dedi.

"Dünyada sembol haline gelmiş boğaz köprüsüne ev sahipliği yapıyoruz"

Tamamlandığında dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü unvanına taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Makas, "2021 yılı içerisinde bizler teşkilatlarımızla beraber ormanlarımızı güçlendirmek, büyütmek anlamında fidan kampanyasında bulunduk. Bunun yanında 2021 yılı içerisinde yeni açılan işyerlerimizi keza şehrimizde ilçelerimizde bulunan işyerlerimizde esnaflarımızla buluştuk, ziyaret ettik. Şehrimiz, sembollerin köprüsü olan bir yatırıma ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük, orta açıklığına sahip dünyada sembol haline gelmiş bir boğaz köprüsüne sahibiz ki imalatı bitmek üzere, yakında açılışı yapılacak. Boğaz köprüsünün tarihe damga vuran şahitlik etmesi anlamında tüm Çanakkale'mizi temsilcilikleriyle beraber burada ağırladık. Teknik gezi gerçekleştirdik, bu ana hep beraber şahitlik ettik. STK'larımızla beraber, sivil toplum örgütlerimiz, teşkilatlarımız, iş adamlarımız, kamu çalışanları onlar da yine devletimizin yardımlarıyla teknik gezi gerçekleştirdiler. Dolayısıyla bu köprü dünyada her ne kadar kendi alanında rekor kıran bir köprü olsa da Çanakkale olarak, Çanakkaleliler olarak biz bu köprüye sahip çıktık. Her anlamında köprüyü inceledik ve burada hangi alanlarda şehrimize katkı sağlayacak, ülkemize ne gibi faydaları var, bunların hepsini beraber inceledik" diye konuştu.

"Covid-19'dan virüsünden ilk kurtulan Türkiye olacak"

Korona virüs (Covid-19) sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Makas, "2 yıldır mücadele ettiğimiz bir pandemi sürecinde Covid-19 virüsü var. Yoğun aşılama çalışmalarıyla beraber devletimiz gerçekten Sağlık Bakanlığımızla beraber yapılan çalışmalarda çok önemli bir yol kat etti. Covid-19 virüsünden ilk kurtulan ülkelerden biri Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacak. Biz buna inanıyoruz. Çünkü aşılar hiç sekteye uğramadan aşılama periyotları hiç bozuntuya uğramadan vatandaşlarımıza büyük ve güçlü devletimiz aşıları tedarik etti, vatandaşlarımızı aşıladı ve pandemiyle olan mücadelesinde çok önemli bir yol kat etti. 2021'in son ayında bundan bir hafta on gün önce Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklandı milli ve yerli aşımız Türkovac artık kullanıma hazır, İstanbul'a ilk sevkiyatı yapıldı ve aşılamaya başladı. Biz büyük ve güçlü Türkiye'mizin kutlu yürüyüşünden gurur, mutluluk ve onur duyuyoruz. Bu gurur hepimizin. Şuanda tüm dünyanın mücadele ettiği pandemide dünyada kendi aşısını üreten ilk dokuz ülkeden bir tanesi olduk. Bunun gururunu yaşıyoruz. İnşallah bu vesileyle de inanıyoruz ki pandemi sürecini bitiren ilk ülkelerden biri Türkiye olacaktır. İnşallah bu sürecin tüm vatandaşlarımızın alacağı maske, mesafe ve hijyen tedbirleriyle beraber bu süreci daha rahat atlatmamıza vesile olacaktır. 2023 Haziran ayında yapılacak olan seçimde inşallah yine partimiz, milletimizin devletimizin bu kutlu yürüyüşünde bayrağı en önde taşıyacak, Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğiyle beraber inşallah bu kutlu yürüyüş devam edecek. 2022 yılında inşallah tüm vatandaşlarımız tüm hemşehrilerimiz devletimiz için devletimizin bu kutlu yürüyüş için hayırlara vesile olsun. Huzur ve sağlık getirsin diye temenni ediyoruz. Bununla beraber yine 2022 yılında biliyoruz ki diğer yıllarda olduğu gibi yine yatırımlar çalışmalar hükümetiz adına devletimiz adına şehrimiz için tüm ülke adına devam edecektir. İnşallah hayırlara vesile olsun" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

AK Parti'li Makas 2021 yılını değerlendirdi

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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