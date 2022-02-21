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AK Parti'li Nasır'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine hastane ve TOKİ tepkisi - Son Dakika

AK Parti'li Nasır'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine hastane ve TOKİ tepkisi

21.02.2022 10:27
AK Parti'li Nasır'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine hastane ve TOKİ tepkisi

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Kiraz Devlet Hastanesi'nin planları ile TOKİ toplu konut planlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava neticesinde iptal edildiğini belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin engellemelerine rağmen 2022 yılında hastanenin ve dar...

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Kiraz Devlet Hastanesi'nin planları ile TOKİ toplu konut planlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava neticesinde iptal edildiğini belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin engellemelerine rağmen 2022 yılında hastanenin ve dar gelirli vatandaşlar için TOKİ tarafından yapılacak sosyal konutların da yapımına başlanılacak." ifadelerini kullandı.

Nasır, yaptığı açıklamada Kiraz ilçesinde, 1 Eylül Belediye Spor Kulübü binasının açılış törenine katıldığını kaydetti.

1 Eylül Belediye Spor Kulübü bütçesinin Kiraz Belediyesinde hazır olduğunu ifade eden Nasır, Cumhuriyet Mahallesi'nde gençlik merkezi ve 9 halı saha yapılacağını söyledi.

Yapımı için ödeneği hazır olan 75 yataklı Kiraz Devlet Hastanesi planları ile dar gelirli vatandaşlar için TOKİ tarafından yapılacak toplu konut planlarının iki seferdir İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava neticesinde mahkeme kararı ile iptal edildiğini bildiren Nasır, şunları kaydetti:

"Hastane yapılmasını engelleyen zihniyeti anlayabilmek mümkün değildir. İzmir Büyükşehir Belediyesi yıllardır Kiraz'ın 1/5000'lik planlarını da yapmayarak ilçenin gelişimini engellemektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin engellemelerine rağmen 2022 yılında hastanenin ve dar gelirli vatandaşlar için TOKİ tarafından yapılacak sosyal konutların da yapımına başlanılacak. Bu yıl içinde Küçük Menderes Nehri kenarında millet bahçesi yapılacak. Kiraz hayvan barınağının ihalesi yapıldı. İğdeli Mahallesi'nde 112 acil çağrı merkezi ve Anadolu lisesi, İstiklal Mahallesi'nde de yeni bir ilkokul yapılacak."

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AK Parti'li Nasır'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine hastane ve TOKİ tepkisi AK Parti'li Nasır'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine hastane ve TOKİ tepkisi AK Parti'li Kaya'dan kahvehane denetimine yönelik iddialarına tepki AK Parti'li Kaya'dan kahvehane denetimine yönelik iddialarına tepki Duatlon İzmir sona erdi Duatlon İzmir sona erdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Kiraz, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Nasır'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine hastane ve TOKİ tepkisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Nasır'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine hastane ve TOKİ tepkisi - Son Dakika
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