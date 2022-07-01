AK Parti hükümetinin yaz tatilinde yeni müjdeleri hayata geçireceğini dile getiren Ödünç, "Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı spor okulları 81 ilimizin tamamında 5-18 yaş arasındaki çocuklara ve gençlere hizmet verecek şekilde açık olacaktır. 81 ilimizin tamamında, belirlenen yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası gençlerimizin ücretsiz konaklaması için açık olacaktır." diye konuştu.

Türkiye'de 20 yıldır büyük gayretle çalıştıklarını vurgulayan Ödünç, "Yapmış olduğumuz yatırımlarla gençlik merkezi sayısını 9'dan 407'ye, spor tesisleri sayısını 1575'ten 4 bin 127'ye, yükseköğrenim yurtları yatak kapasitesini 182 binden 746 bine çıkardık. Bursa'mızda 5 gençlik merkezi yapımını tamamlayarak, yurt yatak kapasitesi sayımızı 4 bin 964'ten 7 bin 98'e çıkardık." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › AK Parti'li Ödünç: 'Spor okulları 81 ilimizin tamamında hizmet verecek şekilde açık olacaktır' - Son Dakika

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