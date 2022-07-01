AK Parti'li Ödünç: "Spor okulları 81 ilimizin tamamında hizmet verecek şekilde açık olacaktır" - Son Dakika
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AK Parti'li Ödünç: "Spor okulları 81 ilimizin tamamında hizmet verecek şekilde açık olacaktır"

01.07.2022 16:03
AK Parti'li Ödünç: "Spor okulları 81 ilimizin tamamında hizmet verecek şekilde açık olacaktır"

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı spor okullarının yaz tatilinde 81 ilde 5-18 yaş arasındaki çocuklara ve gençlere hizmet verecek şekilde açık olacağını bildirdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı spor okullarının yaz tatilinde 81 ilde 5-18 yaş arasındaki çocuklara ve gençlere hizmet verecek şekilde açık olacağını bildirdi.

Ödünç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidara geldikleri günden bu yana gençlerin her alanda ilerlemesine büyük önem gösterdiklerini söyledi.

Türkiye'yi spor okullarıyla kapalı spor salonlarıyla olimpik yüzme havuzlarıyla modern spor tesisleriyle donattıklarını belirten Ödünç, spor alanında Bursa'ya da büyük yatırımlar yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin son yıllarda uluslararası spor faaliyetlerinde büyük başarılara imza attığını aktaran Ödünç, "Sporcularımız gururla al yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaktadır." ifadesini kullandı.

Türkiye'de 20 yıldır büyük gayretle çalıştıklarını vurgulayan Ödünç, "Yapmış olduğumuz yatırımlarla gençlik merkezi sayısını 9'dan 407'ye, spor tesisleri sayısını 1575'ten 4 bin 127'ye, yükseköğrenim yurtları yatak kapasitesini 182 binden 746 bine çıkardık. Bursa'mızda 5 gençlik merkezi yapımını tamamlayarak, yurt yatak kapasitesi sayımızı 4 bin 964'ten 7 bin 98'e çıkardık." bilgisini verdi.

AK Parti hükümetinin yaz tatilinde yeni müjdeleri hayata geçireceğini dile getiren Ödünç, "Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı spor okulları 81 ilimizin tamamında 5-18 yaş arasındaki çocuklara ve gençlere hizmet verecek şekilde açık olacaktır. 81 ilimizin tamamında, belirlenen yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası gençlerimizin ücretsiz konaklaması için açık olacaktır." diye konuştu.

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Kaynak: AA

AK Parti, Türkiye, gençlik, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Ödünç: 'Spor okulları 81 ilimizin tamamında hizmet verecek şekilde açık olacaktır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Ödünç: "Spor okulları 81 ilimizin tamamında hizmet verecek şekilde açık olacaktır" - Son Dakika
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