AK Parti'li Öz, Erzurum'da terörsüz Türkiye ekseninde kalkınmayı anlattı - Son Dakika
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AK Parti'li Öz, Erzurum'da terörsüz Türkiye ekseninde kalkınmayı anlattı

AK Parti\'li Öz, Erzurum\'da terörsüz Türkiye ekseninde kalkınmayı anlattı
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Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen söyleşide AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, terörsüz Türkiye vizyonunun bölgesel kalkınmaya etkilerini ele aldı. Etkinliğe İl Başkan Yardımcısı Arif Karadaş, bürokratlar, eğitimciler, esnaf ve vakıf yönetimi katıldı.

Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şubesi, bölgenin geleceğine ışık tutacak önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, vakıf binasında düzenlenen programda Erzurumlularla bir araya gelerek "Terörsüz Türkiye Ekseninde Bölgesel Kalkınma" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Arif Karadaş'ın yanı sıra, üst düzey bürokratların, eğitimcilerin, esnaf ve vakıf yönetiminin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, terörden arındırılmış bir Türkiye vizyonunun Doğu Anadolu Bölgesi ve Erzurum özelindeki ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya etkileri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şube Başkanı Ayhan Akbulut, "Terör ülkemiz beşeri, coğrafi ve mali kaynaklarını kemiren insanlarımızı birbirine düşman eden bir illettir. Milletimiz bu kıskaçtan kurtulmaya kararlı görünüyor. İnşallah atılan adımlar bunu sağlayacaktır." dedi.

Milletvekili Mehmet Emin Öz, istikrar ve güven ortamının ticaretten turizme, altyapıdan istihdama kadar bölgesel kalkınmanın en büyük itici gücü olduğunu vurguladı. Terörün topraklarımıza giriş süreci ve topraklarımızda kardeşliğin kadim tarihini anlatan Öz, tarihte bölgenin ticari konumunu, ticaretin güven ve istikrara gösterdiği hassasiyeti detayları ile açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Öz, Erzurum'da terörsüz Türkiye ekseninde kalkınmayı anlattı - Son Dakika

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