Şehit abisine küfreden Türkkan'a bir tepki de Alpay Özalan'dan - Son Dakika

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- Şehit abisine küfreden Türkkan'a bir tepki de Alpay Özalan'dan

Alpay Özalan: "Lütfü Türkkan vatandaşa, şehit abisine rezil küfürler edecek ve siz de ağzınızı açmayacaksınız! O halde o ağzınızı bir daha açmayın"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Lütfü Türkkan vatandaşa, şehit abisine rezil küfürler edecek ve siz de ağzınızı açmayacaksınız! O halde o ağzınızı bir daha açmayın" dedi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'deki şehit abisine ağıza alınmayacak şekilde küfür etmesine tepkiler devam ediyor. Konu hakkında bir tepki de TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan geldi. Özalan, Twitter hesabı üzerinden yayımladığı bir video ile Türkkan'a tepkisini dile getirirken, paylaşımında, "Lütfü Türkkan vatandaşa, şehit abisine rezil küfürler edecek ve siz de ağzınızı açmayacaksınız! O halde o ağzınızı bir daha açmayın. Hangi yüzle konuşacaksınız? Hangi yüzle insan içine çıkacaksınız? Meral Akşener ve ortakları, hepiniz tek tek utanç kaynağısınız" ifadelerine yer verdi.