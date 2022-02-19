Üye Girişi
AK Parti'li Özhaseki: "Karadeniz'deki doğalgaz geldiği zaman bizim bütçemiz gelişecek" - Son Dakika

AK Parti'li Özhaseki: "Karadeniz'deki doğalgaz geldiği zaman bizim bütçemiz gelişecek"

19.02.2022 00:58
AK Parti'li Özhaseki: "Karadeniz'deki doğalgaz geldiği zaman bizim bütçemiz gelişecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Karadeniz'de bulunan doğalgaza değinerek, "Doğalgaz geldiği zaman bu milletin sadece gelirinin vergiden olduğu bir ortamda doğalgaz gibi de yerin altından Allah'ın verdiği nimetle bizim bütçemiz gelişecek" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Karadeniz'de bulunan doğalgaza değinerek, "Doğalgaz geldiği zaman bu milletin sadece gelirinin vergiden olduğu bir ortamda doğalgaz gibi de yerin altından Allah'ın verdiği nimetle bizim bütçemiz gelişecek" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan İldem Akıl Küpü Kütüphanesi ve Eski Çınarlar Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Özhaseki, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, Karadeniz'deki doğalgaz çalışmalarına değindi. Özhaseki, "Bizler bu ülkede yaşıyoruz ve gidecek başka bir vatanımız yok. Sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Emin olun bütün sıkıntıları içimizde, yüreğimizde hissediyoruz. Bin bir türlü problemlerin olduğu dönemleri de geride bırakarak bugün ki karşılaştığımız sorunları çözecek irade de emin olun sadece bu kadroda var. Bir taraftan Türkiye'de çok büyük devasa yatırımlar yapılıyor. O bizim yaptığımız her türlü güzel işlerle sizler övünürken yani bunlardan dolayı göğsümüz kabarırken bunlardan dolayı tedirgin olanlara söylüyorum. Dünyada 6 tane arama sondaj gemisi var, 3'ü Türkiye'de ve şimdi Karadeniz'de çalışıyor. Orada da ciddi miktarda doğalgaz bulundu. Bundan sonra da arkası gelecek. O geldiği zaman bu milletin sadece gelirinin vergiden olduğu bir ortamda doğalgaz gibi de yerin altından Allah'ın verdiği nimetle bizim bütçemiz gelişecek. Bununla iftihar edemiyorlar. Dünyada 4 tane ülke İHA ve SİHA üretiyor, birisi Türkiye. Bununla övünemiyorlar. Her hafta neredeyse bir yatırım ve açılış var" ifadelerini kullandı.

"Son dönemde özellikle kıtalar üstü okyanus ötesinden yapılan para operasyonlarıyla dövizdeki oynama biraz enflasyonu oynattı" diyen Mehmet Özhaseki, "Türkiye gittikçe büyüyor. Son dönemde özellikle kıtalar üstü okyanus ötesinden yapılan para operasyonlarıyla dövizdeki oynama biraz enflasyonu oynattı. Bunun da farkındayız. Bu konuda da tedbirler alınıyor. Allah'ın izniyle bunu da çözeceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Cumhurbaşkanımız önderliğinde gece gündüz toplantılar yapılıyor. Gördüğünüz kardeşlerim ve Ankara'daki arkadaşlarımız emin olun 2-3 saatlik uykuyla ayakta duruyorlar. Cumhurbaşkanımızın çalışma mesaisine şahidim. Gece 2'lere 3'lere kadar, namaza kadar ne uyuyorsa sonra yeniden başlıyor. Ben şuna inanıyorum. Coğrafyamızdan kaynaklanan, tarihimizden kaynaklanan, belki de tarihte üstlendiğimiz misyonumuzdan kaynaklanan, dinimizden kaynaklanan zorluklar var. Bunları da eğer siz iyi niyetliyseniz, gayret ediyorsanız ve uğraşıyorsanız Allah'ın izniyle çözersiniz. Başta Cumhurbaşkanımız ve bizler de iyi niyetliyiz. Ne kadar sorun varsa onların hepsinin üstesinden gelmeyi de biliriz" diye konuştu. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
AK Parti'li Özhaseki: 'Karadeniz'deki doğalgaz geldiği zaman bizim bütçemiz gelişecek' AK Parti'li Özhaseki: "Karadeniz'deki doğalgaz geldiği zaman bizim bütçemiz gelişecek" Numan Kurtulmuş: Ukrayna-Rusya krizi Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözülecektir (3) Numan Kurtulmuş: Ukrayna-Rusya krizi Türkiye'nin ara buluculuğuyla çözülecektir (3) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, muhalefet belediyelerini eleştirdi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, muhalefet belediyelerini eleştirdi

Mehmet Özhaseki, Karadeniz, AK Parti, Doğalgaz, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Özhaseki: 'Karadeniz'deki doğalgaz geldiği zaman bizim bütçemiz gelişecek' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:07 Son Dakika: Biden'dan korkutan Ukrayna açıklaması: Rusya önümüzdeki günlerde Kiev'i hedef alacak
00:58 Messi'ye ağır darbe! Barcelona'dan ayrılmasının nedeni arkadaşıymış
00:45 Vladimir Putin'den kritik hamle! Yedekte bulunan askerlerin eğitilmesi için karar imzaladı
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 01:12:34. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Özhaseki: "Karadeniz'deki doğalgaz geldiği zaman bizim bütçemiz gelişecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement