AK Parti'li Özhaseki: Kültür, bağımsızlığın anahtarı ve teminatı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bir milletin bağımsızlığının bir yolu da kültürden geçer. Kültür, bağımsızlığın hem anahtarı hem de teminatıdır" dedi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 18-20 Mart'ta düzenlenen 'AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi' dün akşam sona erdi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, kongrenin kapanışında yaptığı konuşmada; kültürün, toplumdaki önemine değinerek "Kültür, milleti millet yapan, bireye o millet içinde aidiyet biçen kimlik unsurudur ve bu olmadan insan kendisi de olamaz. Kültür kolay elde edilen bir şey değildir. İçinde yaşadığınız mekanlar ve toplum size onu zaman içinde öğretir. Tıpkı vicdan gibi. Doğuşta bir kültürümüz yoktur ama gitgide ait olduğumuz topluma ait değer yargılarını içselleştirerek kültür sahibi oluruz. Bir milletin bağımsızlığının bir yolu da yolu kültürden geçer. Kültür; bağımsızlığın hem anahtarı hem teminatıdır. Anahtarıdır çünkü millet olmanın gerekliliği içerisinde, aynı duyguları paylaşmanın gerekli olduğudur. Bu işin teminatı ve insanlık aleminin kurtuluşu kültürdür. Hür bir şekilde yaşamanın da temel unsurunun bu olduğuna inanıyorum" dedi.