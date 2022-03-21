AK Parti'li Özhaseki: Kültür, bağımsızlığın anahtarı ve teminatı - Son Dakika
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AK Parti'li Özhaseki: Kültür, bağımsızlığın anahtarı ve teminatı

21.03.2022 14:37
AK Parti'li Özhaseki: Kültür, bağımsızlığın anahtarı ve teminatı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bir milletin bağımsızlığının bir yolu da kültürden geçer. Kültür, bağımsızlığın hem anahtarı hem de teminatıdır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bir milletin bağımsızlığının bir yolu da kültürden geçer. Kültür, bağımsızlığın hem anahtarı hem de teminatıdır" dedi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 18-20 Mart'ta düzenlenen 'AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi' dün akşam sona erdi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, kongrenin kapanışında yaptığı konuşmada; kültürün, toplumdaki önemine değinerek "Kültür, milleti millet yapan, bireye o millet içinde aidiyet biçen kimlik unsurudur ve bu olmadan insan kendisi de olamaz. Kültür kolay elde edilen bir şey değildir. İçinde yaşadığınız mekanlar ve toplum size onu zaman içinde öğretir. Tıpkı vicdan gibi. Doğuşta bir kültürümüz yoktur ama gitgide ait olduğumuz topluma ait değer yargılarını içselleştirerek kültür sahibi oluruz. Bir milletin bağımsızlığının bir yolu da yolu kültürden geçer. Kültür; bağımsızlığın hem anahtarı hem teminatıdır. Anahtarıdır çünkü millet olmanın gerekliliği içerisinde, aynı duyguları paylaşmanın gerekli olduğudur. Bu işin teminatı ve insanlık aleminin kurtuluşu kültürdür. Hür bir şekilde yaşamanın da temel unsurunun bu olduğuna inanıyorum" dedi.

'EVRENSEL OLMANIN YOLU YERLİ VE MİLLİ KÜLTÜRDEN GEÇER'Kültürün var olma, yok olma meselesi olduğunun altını çizen Özhaseki, "12 bin yıllık bir Anadolu coğrafyasında yaşıyoruz. Kadim bir kültüre sahibiz. Hepimiz bununla övünüyoruz. Kültürümüz iyi insan olmayı, vicdanlı ve merhametli olmayı öğretiyor ve bunun da uygulanmasını istiyoruz. Çocuklarımıza kültürümüzü öğretiyoruz ama dışarıdan bir kültür geliyor. Rüzgar sizi nasıl etkiliyorsa o kültür de sizi ister istemez öyle etkiliyor. Çocuklarımız sosyal medyada. Sosyal medyada her şey var; iyilik de var kötülük de var. Çocuklarımızın bu konuda mağlup olmaması lazım. Kültür; var olma, yok olma meselesidir. Bizi bu topraklarda baki kılacak olan kadim kültürümüzün özümsenmesi, yaşanması ve yaşatılmasıdır. Bu imkan bizde var. Bunu ısrarla takip etmemiz lazım. Evrensel olmanın yolu yerli ve milli kültürden geçer. Çok güzel ve kadim şehirlere sahibiz. Kendine has kadim kültürleri olan, tarihi eserlerin çok olduğu ve yaşarken çok keyif alınan şehirlerimiz var" diye konuştu. 3 gün süren kültür sanat kongresinin çok verimli geçtiğini belirten AK Parti'li Özhaseki, "Kongre sürecinde belediyelerimiz açısından son bir yılın kültürel fotoğrafını görme imkanını da bulduk. Belediyelerimizin, kültürümüzün tanıtılması için ekstra bütçe ayırması gerekiyor. Kültür sanat konusuna daha fazla ağırlık verilmesi gerekiyor. Kültür merkezlerimizin içine daha fazla fonksiyon yüklemek gerekiyor. Ayrıca gençlerimizi, kültür merkezlerimize çekecek daha fazla ve çeşitli etkinlikler yapmamız gerekiyor. Bu bilinç ve duyarlılıkla üç gün boyunca emek verdiğimiz kongremizin Türkiye'nin kültür çalışmalarındaki yeni ufuklar arayışımızı daha güçlü kılacağına inanıyorum" dedi.

AK Parti'li Özhaseki: Kültür, bağımsızlığın anahtarı ve teminatı
AK Parti'li Özhaseki: Kültür, bağımsızlığın anahtarı ve teminatı
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Mehmet Özhaseki, Kızılcahamam, AK Parti, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Özhaseki: Kültür, bağımsızlığın anahtarı ve teminatı - Son Dakika


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