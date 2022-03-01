AK Parti'li Özkan: Bakanımız ilk fırsatta Meclis'i bilgilendirecek (2) - Son Dakika
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AK Parti'li Özkan: Bakanımız ilk fırsatta Meclis'i bilgilendirecek (2)

01.03.2022 17:33
AK Parti'li Özkan: Bakanımız ilk fırsatta Meclis'i bilgilendirecek (2)

MECLİS YARIN BİLGİLENDİRİLECEKAK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamasında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Meclis'in yarın bilgilendirileceğini söyledi.

MECLİS YARIN BİLGİLENDİRİLECEK

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamasında, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin Meclis'in yarın bilgilendirileceğini söyledi. Özkan, "Ukrayna krizi ülkemiz açısından doğrudan sonuçları olan, bölgemizin barışı ve istikrarı açısından çok önemli. Bu anlamda ülkemiz açısından, bölgemizin barışı ve istikrarı açısından İç tüzüğün 59'uncu maddesi 2'nci fıkrasında kabine yani Dışişleri Bakanımız bu çerçevede yarın Meclis'i bilgilendirecek. Meclis bu hususta süreçler hakkında değerlendirmelerini yapmış olacak" dedi.


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AK Parti'li Özkan: Bakanımız ilk fırsatta Meclis'i bilgilendirecek AK Parti'li Özkan: Bakanımız ilk fırsatta Meclis'i bilgilendirecek

Cahit Özkan, AK Parti, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Özkan: Bakanımız ilk fırsatta Meclis'i bilgilendirecek (2) - Son Dakika


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