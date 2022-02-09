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AK Parti'li Özkan, Kırkağaç'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti'li Özkan, Kırkağaç'ta ziyaretlerde bulundu

09.02.2022 11:20
AK Parti'li Özkan, Kırkağaç'ta ziyaretlerde bulundu

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz'le makamında görüşen Özkan, daha sonra sırasıyla Kırkağaç Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Türk Kızılay Şubesi, MHP Kırkağaç İlçe Teşkilatı, kapalı spor salonu ve Edip Bayat Okul inşaatı ile Kırkağaçlı bazı esnafları ziyaret etti.

Kırkağaç Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Özer, Türk Kızılay Şube Başkanı Ahmet Akşar ve MHP Kırkağaç Başkanı Halil Boğaz ile görüşen Özkan, Acar İdmansporlu genç sporcularla da spor salonunda buluştu.

Daha sonra ise yapımı tamamlanmak üzere olan Edip Bayat Okulu inşaatını gezen AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, yapılan çalışmalar ile ilgili Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya'dan bilgi aldı.

Özkan'a ziyaretlerinde AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, AK Parti yönetim kurulu üyeleri ile partililer eşlik etti.

Özkan, son olarak AK Parti Kırkağaç İlçe Teşkilatı ana kademe, gençlik kolları ve kadın kollarının haftalık toplantısına katılarak ziyaretlerini tamamladı. - MANİSA

AK Parti'li Özkan, Kırkağaç'ta ziyaretlerde bulundu
AK Parti'li Özkan, Kırkağaç'ta ziyaretlerde bulundu
AK Parti'li Özkan, Kırkağaç'ta ziyaretlerde bulundu
AK Parti'li Özkan, Kırkağaç'ta ziyaretlerde bulundu

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AK Parti, Hisarcık, Kırkağaç, Manisa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Özkan, Kırkağaç'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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