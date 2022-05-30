AK Parti'li Özşavlı: "İsveç ve Finlandiya'nın, terör örgütüne desteği kabul edilemez" - Son Dakika
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AK Parti'li Özşavlı: "İsveç ve Finlandiya'nın, terör örgütüne desteği kabul edilemez"

30.05.2022 11:37
AK Parti'li Özşavlı: "İsveç ve Finlandiya'nın, terör örgütüne desteği kabul edilemez"

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, NATO'nun güvenlik ittifakı olduğunu belirterek, "Bu ittifakta yer alacak ülkenin, benim de güvenliğimi düşünmesi gerekir. İsveç ve Finlandiya'nın, ülkemizi hedef alan terör örgütüne destek vermesi kabul edilemez.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, NATO'nun güvenlik ittifakı olduğunu belirterek, "Bu ittifakta yer alacak ülkenin, benim de güvenliğimi düşünmesi gerekir. İsveç ve Finlandiya'nın, ülkemizi hedef alan terör örgütüne destek vermesi kabul edilemez. Bu ülkelerin bulunduğumuz ittifakta yer almamasını istememiz normaldir." dedi.

Özşavlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in, terör örgütü PKK ile ilişkisinin 1960'lı yıllara dayandığını, bu tarih itibarıyla birçok PKK'lının İsveç'e yerleşerek bölücü faaliyetlerini burada sürdürdüğünü söyledi.

İyi ilişkilerle başlayan İsveç-PKK bağının, 1980'li yıllarda PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın sığınma talebinin olumsuz karşılık bulması üzerine bozulduğunu ifade eden Özşavlı, "CIA belgelerine göre, İsveç Başbakanına yönelik suikastın talimatı, bizzat Abdullah Öcalan tarafından verilmiştir. Ancak İsveç'in, ülkede faaliyet gösteren PKK'nın çatı gruplarına desteğini sürdürdüğü görülmektedir. Günümüzde kendi Başbakanının suikastla öldürülmesini bildiği halde İsveç'in hala bu örgütü destekliyor olmasını da anlayamıyoruz." dedi.

İsveç'in, kırmızı bültenle aranan 21, Finlandiya'nın ise 12 PKK'lının iadesini hala gerçekleştirmediğini hatırlatan Özşavlı, "NATO bir güvenlik ittifakıdır. Bu ittifakta yer alacak ülkenin, benim de güvenliğimi düşünmesi gerekir. İsveç ve Finlandiya'nın, ülkemizi hedef alan bir terör örgütüne destek vermesi kabul edilemez. Dolayısıyla bu ülkelerin bulunduğumuz ittifakta yer almamasını istememiz de gayet normaldir." diye konuştu.

Özşavlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yakın kurmaylarının, Finlandiya ve İsveç konusu başta olmak üzere yaptıkları açıklamaların herkesi dehşete düşürdüğünü söyledi.

CHP'li Ünal Çeviköz'ün "Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda veto kartını kullanması taktiksel bir hatadır." dediğini anımsatan Özşavlı, şunları kaydetti:

"Çeviköz, Atatürk'ün İsveç ve Finlandiya'yı çok sevdiğini de belirtmiştir. Sırf AK Parti'ye muhalefet olabilmek için böyle bir açıklamanın yapılması tamamen HDP'ye göz kırpmaktır. Uzun süredir devam eden HDP'ye yaranma girişimleri artık Kılıçdaroğlu ve kurmaylarını öyle bir noktaya getirmiştir ki Atatürk'ün kurduğu parti HDP'lileşmiştir. Ben inanıyorum ki CHP içerisindeki vatanseverler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi HDP'lileştirmesine tepki gösterecektir."

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Kaynak: AA

Finlandiya, AK Parti, Terör, İsveç, Politika, Son Dakika

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