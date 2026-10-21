AK Parti\'li Saygılı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun (İSTOK) temsilcileriyle bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, il başkanlığındaki programa yaklaşık 40 sivil toplum kuruluşundan temsilci katıldı.

Saygılı, programda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüdüklerini ifade etti.

Bu yolculukta iş dünyasının üretim gücüne, sivil toplumun tecrübesine ve milletin birlik iradesine güvendiklerini kaydeden Saygılı, şunları belirtti:

"İzmir için hedefimiz açıktır. Bu şehri Türkiye Yüzyılı'nın yıldız şehri yapmak istiyoruz. Üretimde, ticarette, teknolojide dünyanın önde gelen merkezleri arasında görmek istiyoruz. Şehrine gönül veren sivil toplum kuruluşlarımızın katkısına inanıyoruz. Potansiyelimiz buna müsait, insanımız buna muktedir, İzmir buna hasrettir. Şimdi bu potansiyeli yatırıma, bu inancı esere, bu birlikteliği hizmete dönüştürme vaktidir. Vakit, birlik olma vaktidir. Birlikte üretme, birlikte çözüm olma, milletimize hizmette yarışma vaktidir."