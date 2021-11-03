AK Parti'li Subaşı: "19 yıldır iktidardayız, ilk günkü aşk ile çalışıyoruz" - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "19 yıldır iktidardayız, ilk günkü aşk ile çalışıyoruz." dedi.

Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 19 yıl önce, 3 Kasım 2002'de milletin sevgi ve teveccühü ile AK Parti'nin iş başına geldiğini belirterek, "AK yürüyüşün", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başladığını kaydetti.

Milletin umudunun ve sevdasının, hala AK Parti olduğunu dile getiren Subaşı, ilhamını tarihten alan siyasi bir hareket olan AK Parti'nin, aynı zamanda devasa bir teşkilata sahip olduğunu söyledi.

Subaşı, "Hakkı ve adaleti üstün tutmak her zaman başarı getirir" ilkesi ile 19 yıldır çalıştıklarına dikkati çekerek, "Hadi oradan, bu asla yapılamaz" denilen, imkansız gibi görünenleri bir bir millete hizmet aşkı ile gerçekleştirdiklerini anlattı.

Yardım çağrısı yapan her yere yardıma koştuklarını ve koşmaya devam edeceklerini vurgulayan Subaşı, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde cennet vatan ülkemizi; dünyada en iddialı, en kararlı, hedeflerini en iyi seçen, buna göre güç ve bilgi yatırımı yapan, olağanüstü bir akıl sıçraması ile küresel güç alanında yeni bir oyuncu olarak yükselen yıldız ülke haline getirdik." diye konuştu.

Subaşı, tüm engellemelere rağmen yıkılmadıklarını belirterek, "19 yıldır iktidardayız, ilk günkü aşk ile çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Milletin, AK Parti'yi çok iyi anladığını kaydeden Subaşı, millet neyi bekliyorsa, neye ihtiyaç duyuyorsa, ülkenin hedeflerine ulaşması için ne gerekiyorsa AK Parti'nin onu yaptığını ve yapmaya devam edeceğini dile getirdi.