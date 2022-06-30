AK Parti'li Subaşı: "Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'nin onurlu duruşunu gösterdi" - Son Dakika
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AK Parti'li Subaşı: "Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'nin onurlu duruşunu gösterdi"

30.06.2022 12:05
AK Parti'li Subaşı: "Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'nin onurlu duruşunu gösterdi"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtıraya ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'nin onurlu duruşunu gösterdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtıraya ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'nin onurlu duruşunu gösterdi." dedi.

Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, NATO'nun, Türkiye'ye faydalı olacaksa önemli bir kurum olduğunu, Türkiye için vazgeçilmez bir kurum olmadığını söyledi.

NATO'nun, Kıbrıs'ta Türkler katledilirken, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adaları silahlandırırken, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde sessiz kaldığını dile getiren Subaşı, muhalefetin bu konularda tek cümle görüş bildirmediğini ifade etti.

Madrid'deki NATO Zirvesi'nin, Türkiye'nin ayar çekilen, parmak sallanan bir ülke olmadığını ortaya koyduğuna dikkati çeken Subaşı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'nin onurlu duruşunu gösterdi. Üçlü memorandumda ' PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütüdür.' ifadesi kayıtlara geçirildi. Söz konusu mutabakat metnindeki taahhütlerin takipçisi olacağız." diye konuştu.

Muhalefetin, ağız birliği etmişçesine üçlü memorandumdan hoşlanmadığını ifade eden Subaşı, "Madrid'deki NATO Zirvesi öncesi 'İsveç-Finlandiya NATO'ya girmeli, neden engelleniyor?' diyen muhalefet, şimdi 'Neden onayladık, ne taviz verdik.' diyor. Bunların hepsi tam bir akıl tutulması yaşıyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları haset, kıskançlık, akıllarını başlarından almış." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

Finlandiya, Türkiye, Subaşı, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Subaşı: 'Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'nin onurlu duruşunu gösterdi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Subaşı: "Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'nin onurlu duruşunu gösterdi" - Son Dakika
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