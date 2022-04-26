AK Parti'li Subaşı: "Uydurma soykırım safsatası, her yıl temcit pilavı gibi ısıtılıyor" - Son Dakika
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AK Parti'li Subaşı: "Uydurma soykırım safsatası, her yıl temcit pilavı gibi ısıtılıyor"

26.04.2022 17:54
AK Parti'li Subaşı: "Uydurma soykırım safsatası, her yıl temcit pilavı gibi ısıtılıyor"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, 1915 olaylarına ilişkin "Uydurma bir soykırım safsatası her yıl temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp dünya kamuoyuna servis ediliyor.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, 1915 olaylarına ilişkin "Uydurma bir soykırım safsatası her yıl temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp dünya kamuoyuna servis ediliyor." dedi.

Subaşı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

Her yıl aynı senaryonun gündeme getirildiğine işaret eden Subaşı, "Her sene aynı film, tarihi ve hukuki hiçbir dayanağı olmayan uydurma bir soykırım safsatası her yıl temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp dünya kamuoyuna servis ediliyor." ifadesini kullandı.

Subaşı, 15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava sonrasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamalarını hatırlatarak "Hiç kimse herhangi bir kararı bahane ederek ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanı'nı tehdit etmek, Türkiye'yi ve milli iradeyi tehdit etmektir." şeklinde konuştu.

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Balıkesir, AK Parti, Soykırım, Subaşı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Subaşı: 'Uydurma soykırım safsatası, her yıl temcit pilavı gibi ısıtılıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Subaşı: "Uydurma soykırım safsatası, her yıl temcit pilavı gibi ısıtılıyor" - Son Dakika
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