AK Parti'li Sürekli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımlandı.

Kerem Ali Sürekli mesajında, gazetecilik mesleğinin gecesi gündüzü olmayan meşakkatli bir meslek olduğunu belirtti.

Gazetecilik mesleğinin ve basının toplumsal ve siyasi işlevinin önemini vurgulayan Sürekli, "Gazetecilik mesleği, bilgi kirliliğinin yoğun olarak yaşandığı günümüzde çok daha ağır ve büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Kamuoyunu aydınlatma görevini mesleki ilkelere bağlı kalarak hakkıyla yerine getiren tüm basın çalışanlarımızın günlerini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının zor şartlar altında görevlerini büyük bir fedakarlıkla yaptığını vurgulayan Sürekli, mesajını şöyle tamamladı:

"Bu nedenledir ki, AK Parti olarak daima destekçileri olduk, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, mesleki haklarını alabilmeleri için önemli adımlar attık. Yalanın ve dezenformasyonun karşısında hakikatin kazanması için gerçek habercilik yapan gazetecilerimizin varlığı, güçlü Türkiye hedefimize giden yolda da en büyük gücümüzdür. Bu düşüncelerle ebediyete intikal eden gazetecilerimize Allah'tan rahmet diliyor. Ülkemizin ve İzmir'imizin mesleki gücünü adalet ve hakikat için kullanan tüm gazetecilerinin günlerini kutluyorum."