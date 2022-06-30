Başkan Sürekli'den birlik ve beraberlik vurgusu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, gönül seferberliği programları çerçevesinde, Menemen ilçesi Gölcük Mahallesi sakinleriyle düzenlenen mahalle buluşmalarında bir araya geldi. Unutulmaya yüz tutan mahalle ruhunu yeniden canlandırdıklarına dikkat çeken Başkan Sürekli, birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, gençlere yönelik, "Teknofest kuşağı, aydın, zeki ve feraset sahibi bir kuşaktır" diye konuştu.

Menemen ilçesi Gölcük Mahallesi sakinleriyle, gönül seferberliği programları çerçevesinde "Çiğdem Bahane Sohbet Şahane" mahalle buluşmaları etkinliğinde bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Unutulmaya yüz tutan mahalle ruhunu yeniden canlandırdıklarını söyleyen Başkan Sürekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası verdiği müjdelere, ekonomiye ve sağlığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gençlerin z kuşağı adı altında ötekileştirilmesinin doğru olmadığını, gençlerin her şeyin farkında olduğunu ifade eden Başkan Sürekli, "Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi z kuşağı değil Teknofest kuşağı var. Teknofest kuşağı aydın, zeki ve feraset sahibi bir kuşaktır. Bunu Adana'da gerçekleştirdiğimiz muhteşem şölende gördük. Gençler bizimle birlikte düşünüyor, üretiyor. Ben Teknofest gençliğine inanıyorum ve güveniyorum. Gençler arasında da AK Parti 1'inci sırada ve 2023'e gençlerimizle yürüyoruz" dedi.

Tüm zorluklara rağmen sanayi ve tarımdaki sistemin kilitlenmesine izin vermediklerini, gereken tüm önlemlerin alındığını dile getiren Başkan Sürekli, memurun, işçinin ve emeklinin enflasyon karşısında ezilmemesi için yeni önlemlerin alındığının altını çizdi.

Memur ve emekliye enflasyon oranında iyileştirmenin yanı sıra refah payı artışının da yapılacağını kaydeden Başkan Sürekli, "Asgari ücrete yönelik düzenlemelerde de son aşamaya gelindi. Cumhurbaşkanımız her zamanki gibi somut ve net ifadelerle vatandaşlarımızın karşısına çıktı. Yapılacak iyileştirmeleri, ek bütçenin neden yapıldığını anlattı. Bu konuda da dezenformasyonlar yapıyorlar, yalancılar yalanlarına devam ediyor. Bıkmadan usanmadan yalan söylüyorlar ama milletimiz gerçekleri görüyor. Ek bütçe, ülkemizdeki sıkıntılardan, para kaynağının tükendiğinden değil, enflasyondan dolayı ödenek miktarlarının artırılması gerektiğinden dolayı yapıldı. Elhamdülillah kaynağımız var. İşçiye, memura verecek de yatırım yapacak da kaynağımız var. Çalıştık üretiyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR