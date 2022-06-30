Başkan Sürekli'den birlik ve beraberlik vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Sürekli'den birlik ve beraberlik vurgusu

30.06.2022 09:31
Başkan Sürekli'den birlik ve beraberlik vurgusu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, gönül seferberliği programları çerçevesinde, Menemen ilçesi Gölcük Mahallesi sakinleriyle düzenlenen mahalle buluşmalarında bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, gönül seferberliği programları çerçevesinde, Menemen ilçesi Gölcük Mahallesi sakinleriyle düzenlenen mahalle buluşmalarında bir araya geldi. Unutulmaya yüz tutan mahalle ruhunu yeniden canlandırdıklarına dikkat çeken Başkan Sürekli, birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, gençlere yönelik, "Teknofest kuşağı, aydın, zeki ve feraset sahibi bir kuşaktır" diye konuştu.

Menemen ilçesi Gölcük Mahallesi sakinleriyle, gönül seferberliği programları çerçevesinde "Çiğdem Bahane Sohbet Şahane" mahalle buluşmaları etkinliğinde bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Unutulmaya yüz tutan mahalle ruhunu yeniden canlandırdıklarını söyleyen Başkan Sürekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası verdiği müjdelere, ekonomiye ve sağlığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gençlerin z kuşağı adı altında ötekileştirilmesinin doğru olmadığını, gençlerin her şeyin farkında olduğunu ifade eden Başkan Sürekli, "Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi z kuşağı değil Teknofest kuşağı var. Teknofest kuşağı aydın, zeki ve feraset sahibi bir kuşaktır. Bunu Adana'da gerçekleştirdiğimiz muhteşem şölende gördük. Gençler bizimle birlikte düşünüyor, üretiyor. Ben Teknofest gençliğine inanıyorum ve güveniyorum. Gençler arasında da AK Parti 1'inci sırada ve 2023'e gençlerimizle yürüyoruz" dedi.

Tüm zorluklara rağmen sanayi ve tarımdaki sistemin kilitlenmesine izin vermediklerini, gereken tüm önlemlerin alındığını dile getiren Başkan Sürekli, memurun, işçinin ve emeklinin enflasyon karşısında ezilmemesi için yeni önlemlerin alındığının altını çizdi.

Memur ve emekliye enflasyon oranında iyileştirmenin yanı sıra refah payı artışının da yapılacağını kaydeden Başkan Sürekli, "Asgari ücrete yönelik düzenlemelerde de son aşamaya gelindi. Cumhurbaşkanımız her zamanki gibi somut ve net ifadelerle vatandaşlarımızın karşısına çıktı. Yapılacak iyileştirmeleri, ek bütçenin neden yapıldığını anlattı. Bu konuda da dezenformasyonlar yapıyorlar, yalancılar yalanlarına devam ediyor. Bıkmadan usanmadan yalan söylüyorlar ama milletimiz gerçekleri görüyor. Ek bütçe, ülkemizdeki sıkıntılardan, para kaynağının tükendiğinden değil, enflasyondan dolayı ödenek miktarlarının artırılması gerektiğinden dolayı yapıldı. Elhamdülillah kaynağımız var. İşçiye, memura verecek de yatırım yapacak da kaynağımız var. Çalıştık üretiyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

YORUMLAR
500
Başkan Büyükılıç'tan Aşık Seyrani için 'UNESCO' vurgusu Başkan Büyükılıç'tan Aşık Seyrani için 'UNESCO' vurgusu Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Dağdeviren'den suç ve suçlularla mücadelede kararlılık vurgusu Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Dağdeviren'den suç ve suçlularla mücadelede kararlılık vurgusu
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Sürekli'den birlik ve beraberlik vurgusu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:51 15 ve 18 yaşındaki iki genç arasında bıçaklı kavga: Tartışma "kız meselesi" nedeniyle çıkmış
13:43 LGS'de zirveye Karabük damgası! 500 tam puan alan 5 öğrenci aynı ilden çıktı
13:38 Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasının repliğiyle veda etti: Ağlamayın be, böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır!
13:30 Sevenleri Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ı sonsuzluğa uğurluyor: Cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
12:16 Eski Galatasaraylı Pulgar'a tecavüz suçlaması! İddia sahibinden "Pulgar'ın evinde 5 kişi bana tecavüz ettiler" açıklaması
12:13 Uzmandan maymun çiçeği virüsü uyarısı: Ateş, baş ağrısı ve sırt ağrısı yaşıyorlarsa mutlaka bir hekime başvurulmalılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 14:22:25. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Sürekli'den birlik ve beraberlik vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement