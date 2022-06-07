AK Parti'li Taşkın: "Türkiye'de istikrarın adresi AK Parti olmuştur" - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Taşkın: "Türkiye'de istikrarın adresi AK Parti olmuştur"

07.06.2022 12:42
AK Parti'li Taşkın: "Türkiye'de istikrarın adresi AK Parti olmuştur"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "Türkiye'de 20 yıldır, güven ve istikrarın adresi AK Parti olmuştur.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, " Türkiye'de 20 yıldır, güven ve istikrarın adresi AK Parti olmuştur." dedi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın verimli geçtiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, toplantının değerlendirme bölümünde kamuoyuna çiftçileri ve kamu çalışanlarını ilgilendiren müjdeler verdiğini anımsatan Taşkın, "Çiftçilere yönelik açıklanan buğday ve arpa fiyatları tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

Erdoğan'ın kamu çalışanlarının ek göstergelerine dönük açıklamasını da değerlendiren Taşkın, bu düzenleme ile çalışanlar lehine büyük fedakarlıklar yapıldığını belirtti. Taşkın, 5,3 milyon kamu çalışanının tamamının faydalanacağı düzenlemeyle memur ve memur emeklilerinin iyi bir kazanç elde edeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ülkemizde 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanma imkanına kavuşacak. Birinci dereceye gelmiş olma şartıyla tüm meslek grubundaki hak sahipleri 3600 ek göstergeye yükseltilecektir. Mevcut maaşlara göre hesaplanan tutar, düzenlemenin yürürlüğe gireceği yılbaşındaki rakamlara göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir. Yapılan artışlar emekli olmuş kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır. Böylece muhalefet tarafından istismar edilmeye çalışılan bir konu daha Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki AK Parti tarafından çözüme kavuşturulmak üzere TBMM'ye sunulacaktır. Türkiye'de 20 yıldır, güven ve istikrarın adresi AK Parti olmuştur ve olmaya devam edecektir."

YORUMLAR
500
AK Parti'li Yayman: 'Aday konusunda dahi anlaşamayanların Türkiye'nin yönetimi konusunda varabilecekleri bir yer yoktur' AK Parti'li Yayman: 'Aday konusunda dahi anlaşamayanların Türkiye'nin yönetimi konusunda varabilecekleri bir yer yoktur' AK Parti'li Karahocagil: 'Türkiye'nin topraklarına göz koyan herkese karşı tavrımız bellidir' AK Parti'li Karahocagil: 'Türkiye'nin topraklarına göz koyan herkese karşı tavrımız bellidir'
Kaynak: AA

AK Parti, Türkiye, Mersin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Taşkın: 'Türkiye'de istikrarın adresi AK Parti olmuştur' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 18:52:42. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Taşkın: "Türkiye'de istikrarın adresi AK Parti olmuştur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement