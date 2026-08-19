Şırnak’ta üretimden altyapıya yeni yatırım atağı

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret ederek Şırnak'ın tarım ve hayvancılık kapasitesini artıracak, üreticilere yeni imkanlar sağlayacak ve yerleşim yerlerinin altyapı ile taşkın güvenliğini güçlendirecek yatırımları görüştü.

Şırnak'ın üretim gücünü artırmaya yönelik projelerin ele alındığı görüşmede, Silopi'den İdil'e, Cizre'den Uludere ve Beytüşşebap'a kadar kentin farklı ilçelerindeki yatırım ve altyapı başlıkları masaya yatırıldı. Görüşmenin öne çıkan başlıklarından birini Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi oluşturdu. Bölgede yatırım yapmaya hazır 21 müteşebbisin, 2026 yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında yüzde 70 hibe desteğinden yararlandırılması ve sera kurulumlarına sonbahar döneminde başlanması planlanıyor.

Projeyle birlikte Şırnak'ta kontrollü tarımsal üretimin artırılması, yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. İdil'in Tepeköy bölgesinde devam eden taş temizleme çalışmalarının 3 bin dekara çıkarılması da görüşmede gündeme geldi. Ayrıca 100 dekarlık mera alanının ıslah edilerek tuz çalısı yetiştirilmesi ve alanın küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin kullanımına sunulması değerlendirildi.

İdil ve Cizre'de kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla tahsis işlemleri tamamlanan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin hizmet binalarının yapımına ilişkin çalışmaların başlatılması, İdil'de planlanan lojman ve depo yatırımlarının da hayata geçirilmesi ele alındı.

İçme suyu ve dere ıslahı projeleri hız kazanacak

Şırnak'ın su ve taşkın güvenliğiyle ilgili yatırımlar da toplantının önemli başlıkları arasında yer aldı. Kumçatı Nerte Deresi'nde ihale kapsamında bulunan 2 bin 450 metrelik ıslah çalışmasının tamamlanabilmesi için yüzde 20 keşif artışı sağlanması, Şenoba Belediyesi isale hattının kısa sürede tamamlanması ve Uludere Dağdibi köyü Taşkın Islahı Projesi'nin ihalesinin gerçekleştirilmesi konuları görüşüldü.

İdil merkezde 4 sondaj kuyusunun açılması ile Aşağı Mahalle Dere Islahı ve Peyzaj Projesi'nin hayata geçirilmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi. Daha önce 2026 yılı Yatırım Programı'na alınan İdil İçme Suyu Projesi de toplantının kritik gündem maddelerinden biri oldu. Proje çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının ardından yapım işinin 2027 yılı Yatırım Programı'na alınması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Beytüşşebap Binkenk Deresi'nde taşkın nedeniyle zarar gören köprü ve yaya geçidinin yeniden yapılması, memba ve mansap bölgelerine iki yeni menfez inşa edilmesi, jeolojik etüt ve projelendirme çalışmalarının tamamlanarak üst havza tedbirlerinin uygulanması da Bakan Yumaklı ile görüşülen konular arasında yer aldı. Taşdelen köyüde afet sonrası yıkılan ıslah tesislerinin yeniden yapılabilmesi için ihale izni verilmesi talebi de Bakanlığa iletildi.

Görüşmenin ardından değerlendirmede bulunan Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak'ın üretim kapasitesini ve istihdam gücünü artıracak yatırımların yanı sıra vatandaşların suya erişimini kolaylaştıracak ve taşkın risklerine karşı yerleşim yerlerini daha güvenli hale getirecek projelerin takipçisi olacaklarını belirtti. Tatar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya Şırnak'a gösterdiği ilgi ve desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Üreten, büyüyen ve güçlenen Şırnak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz" dedi.