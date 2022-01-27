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AK Parti'li Turan: "Amerika'nın dev yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'nin notunu nötrden, arttır bölümüne yükseltti" - Son Dakika

AK Parti'li Turan: "Amerika'nın dev yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'nin notunu nötrden, arttır bölümüne yükseltti"

27.01.2022 17:44

AK Parti'li Turan: "Amerika'nın dev yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'nin notunu nötrden, arttır bölümüne yükseltti" AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Amerika'nın dev yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'nin notunu tekrar değerlendirdi.

AK Parti'li Turan: "Amerika'nın dev yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'nin notunu nötrden, arttır bölümüne yükseltti"

ÇANAKKALE - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Amerika'nın dev yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'nin notunu tekrar değerlendirdi. Türkiye'nin nötrden ağırlığını arttır bölümüne yükselterek Türkiye'yi yatırım yapılır, geleceği rahat, ekonomisi açık bir ülke haline geldiğini değerlendirdi" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'de bir işyeri açılışına katıldı. Turan, burada yaptığı konuşmada; "Dün biliyorsunuz Amerika'nın dev yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'nin notunu tekrar değerlendirdi. Türkiye'nin nötrden ağırlığını arttır bölümüne yükselterek Türkiye'yi yatırım yapılır, geleceği rahat, ekonomisi açık bir ülke haline geldiğini değerlendirdi. Amerikalının gördüğünü Çanakkaleli'nin görmesini istiyoruz. Amerikalı'nın gördüğünü Türkiye'nin görmesini istiyoruz. Sıkıntıları beraber aşacağız. 85 milyon kardeş olmayı, omuz omuza olmayı, yeri geldiğinde hep beraber iş yapmayı bilmek zorundayız. Tek vatanımız var. Tek bayrağımız var. Tek devletimiz var. O yüzden siyasi parti, polemik, kavga, hepsi baş üstüne. Ama ortak meselelerde terör gibi, güvenlik gibi, meselelerde bir arada olacağız" dedi.

"Ben o çatının altında olmaktan utandım"

Öldürülen terörist Volkan Bora'nın telefonunda terör kamplarında çekilmiş fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'i de eleştiren Turan, " Bakınız mecliste geçen haftalarda maalesef sözde vekilin bir terör örgütünün mensubuyla fotoğrafı çıktı. Ben o çatının altında olmaktan utandım. Ancak onu kınamayanlar oldu. Kendisini bırak, o fotoğrafı görüp de onları kınamak yerine 'yok çözüm sürecindeydi, yok böyleydi' gibi iftiralarla konuyu kapatmaya çalıştılar. Oysa teröre karşı zayıf dil olmaz. Yeri geldiğinde omuz omuza adım atmak durumundayız. Artık Türkiye zincirlerini kırıyor. Türkiye dünyada da bölgesinde de adından söz ettiriyor" diye konuştu.

Konuşmanın ardından dualar eşliğinde iş yerinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti'li Turan: Amerika'nın dev yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'nin notunu nötrden, arttır bölümüne yükseltti
AK Parti'li Turan: Amerika'nın dev yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'nin notunu nötrden, arttır bölümüne yükseltti
AK Parti'li Turan: Amerika'nın dev yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'nin notunu nötrden, arttır bölümüne yükseltti

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Milletvekili, AK Parti, Yatırım, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Turan: 'Amerika'nın dev yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'nin notunu nötrden, arttır bölümüne yükseltti' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Turan: "Amerika'nın dev yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'nin notunu nötrden, arttır bölümüne yükseltti" - Son Dakika
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