AK Parti'li Turan: "Çalışanları tehdit etmek büyük bir acizliktir" - Son Dakika
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AK Parti'li Turan: "Çalışanları tehdit etmek büyük bir acizliktir"

19.07.2022 00:33
AK Parti'li Turan: "Çalışanları tehdit etmek büyük bir acizliktir"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercümanı hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercümanı hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Karabiga Belediyesi'nin düzenlediği 38'inci Karabiga Priapos Deniz Festivali'ne katıldı. Turan, burada yaptığı konuşmasında Çanakkale'nin 671 kilometrelik kıyı şeridiyle önemli bir balıkçılık şehri olduğunu ifade ederek, "Çanakkale'nin her bir ilçesine ve beldesine hizmet etmek bizler için büyük bir onur. Antik bir liman kenti, tarih, deniz ve doğanın buluştuğu önemli bir merkez olan Karabiga'mız, eylül ayında doğal gaza kavuşmasıyla artık yazlık değil, kışlık bir kent de olacak. Türkiye'de tüm dünyada olduğu gibi sorunlar yaşanıyor; ancak buna rağmen çarkların durmaması, ihracatın artarak devam etmesi son derece kıymetli" dedi.

"Bizimle kavga edin, bizimle siyasi savaş yapın"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tercümanı hakkındaki sözleri hakkında da konuşan Turan, "Devlet millet omuz omuza her zorluğu aşarız. 15 Temmuz'u daha geçtiğimiz gün hatırladık, şehitlerimizi yad ettik. Devlet ve millet hep beraber ne çok oyun bozacağımızı gördük. Bakmayın; birileri iftira atacak, birileri FETÖ'nün ekmeğine yağ sürecek, 'tiyatro' diyecek, 'kontrollü darbe' diyecek; kim ne derse desin. Ama bu meydandan haykırıyorum ki, tüm dünyaya demokrasi nasıl korunur, kollanır, lideriyle, milletiyle nasıl dik durulur, nasıl yol yürünür göstermiş olduk. Yanlış yapanlara izin vermeden, fırsat vermeden, asla bir daha bu ülkede demokrasinin inkıtaya uğramayacağı bir dönemi başlatmış olduk. Dün 15 Temmuz şehitlerimizi anarken, darbe girişimini, terör örgütlerini lanetlerken, törenlerimiz varken, maalesef birileri Cumhurbaşkanımızın yanındaki tercümanlara, çalışanlara laf atacak kadar devlet adabından ne kadar uzak olduklarını göstermiş oldular. Bizimle kavga edin, bizimle siyasi savaş yapın; fakat çalışanları tehdit etmek büyük bir acizliktir. Bunu yapmayın. Bu meydandan söylüyorum, gelin bizimle savaşın, siyasi polemik yapın, kavga yapın; ama bu memleketin birliğine, beraberliğine, dirliğine zarar verecek, terör örgütlerini sevindirecek adımlar atmayın" şeklinde konuştu.

Programa Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, kurum müdürleri, muhtarlar, denizciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Bülent Turan, Milletvekili, Çanakkale, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Turan: 'Çalışanları tehdit etmek büyük bir acizliktir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Turan: "Çalışanları tehdit etmek büyük bir acizliktir" - Son Dakika
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