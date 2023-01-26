AK Parti'li Turan'dan altılı masanın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacağı" iddiasına yanıt Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, altılı masanın, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2023 seçimlerinde adaylığının mümkün olmadığı" iddiasına ilişkin, "Seçmeniniz sizden aday bekliyor, bayatlamış Sabih Kanadoğlu taktiklerini değil." ifadesini kullandı.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, altılı masanın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerde bir kez daha aday olmasının mümkün olmadığı ve Anayasa'ya aykırı olduğu"na yönelik iddiasına tepki gösterdi.

Altılı masanın 11 ayda 11'inci toplantısını yaptığını hatırlatan Turan, "Sonuç yine sıfır. Adayda uzlaşamayınca Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda eski bilinen hukuk dışı iddiaları tekrar etmişler. Oysa Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ikinci dönem için aday olduğunu, adaylık önünde hiçbir engel olmadığını defalarca anlattık." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın, 2028'de aday olmak istemesi durumunda Meclis kararına ihtiyaç olduğunu belirten Turan, "Bugün asla. Seçmeniniz sizden aday bekliyor, bayatlamış Sabih Kanadoğlu taktiklerini değil. Bırakın bunları, ihtiyaçsa Yüksek Seçim Kurulu tartışsın, siz adayınızı çıkarın karşımıza." ifadelerini kullandı.