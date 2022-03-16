AK Parti'li Turan: "İstanbul'umuzun tarihine şahitlik eden çınar ağaçlarının kesilmesi tarih katliamıdır" - Son Dakika
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AK Parti'li Turan: "İstanbul'umuzun tarihine şahitlik eden çınar ağaçlarının kesilmesi tarih katliamıdır"

16.03.2022 18:10
AK Parti'li Turan: "İstanbul'umuzun tarihine şahitlik eden çınar ağaçlarının kesilmesi tarih katliamıdır"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kesilen çınar ağaçlarıyla ilgili, "Bu, bir çevre katliamıdır, medeniyet katliamıdır.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kesilen çınar ağaçlarıyla ilgili, "Bu, bir çevre katliamıdır, medeniyet katliamıdır. İstanbul'umuzun tarihine şahitlik eden çınar ağaçlarının kesilmesi tarih katliamıdır." dedi.

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacını hastalık gerekçesiyle kesmesinin, çevre düşmanlığı olduğunu söyledi.

"Bu bir çevre katliamıdır, medeniyet katliamıdır. İstanbul'umuzun tarihine şahitlik eden çınar ağaçlarının kesilmesi tarih katliamıdır." değerlendirmesinde bulunan Turan, çevre bilinci ve duyarlılığı olan bütün İstanbulluların İBB Başkanı'ndan bir açıklama beklediğini ifade etti.

Turan, 2013'te Gezi Parkı'ndaki ağaçların yerinin değiştirilmesi bahane edilerek hükümete karşı başlatılan eylemlerde yer alan figür ve aktörlerin, kesilen 112 çınara sesini çıkarmamasının ise manidar olduğunu vurguladı.

Hasan Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen günlerde yaptığı Diyarbakır ziyareti sırasında katıldığı bir toplantıda, Türkiye'nin terör örgütüne yönelik harekatının terörle mücadele boyutunu aştığını ifade eden kişiye karşı tepki göstermediğini belirterek tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun, evlatları kandırılarak dağa kaçırılan Diyarbakır annelerini de ayağına çağırdığını söyleyen Turan, "Onların temsilcileriyle sözde birkaç tanesiyle görüşerek onlarla görüşüyormuş gibi yaptı. Kamuoyunu kandırmaya çalıştı." diye konuştu.???????

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hasan Turan, AK Parti, İstanbul, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Turan: 'İstanbul'umuzun tarihine şahitlik eden çınar ağaçlarının kesilmesi tarih katliamıdır' - Son Dakika


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