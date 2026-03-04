AK Parti\'li Ünal: Her zamankinden daha çok AK Parti\'li kadrolara ihtiyaç var

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, "Bugün her zamankinden daha çok bir gerçekle yüz yüzeyiz. Bugün bölgemiz adeta bir ateş çemberine dönmüşken her zamankinden daha çok AK Parti'li kadrolara ihtiyaç var. Her zamankinden daha çok vefaya, her zamankinden daha çok bu dava adamlarına ihtiyaç var" dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, partisinin Eskişehir'de düzenlediği 'Vefa İftarı'na katıldı. Ali Güven Uygulama Oteli'nde düzenlenen iftar buluşmasında Ünal'ın yanı sıra Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile partililer yer aldı. MKYK Üyesi Mahir Ünal, siyaset yaparken verilen statüleri bir görev ve sorumluluk olarak gördüklerini ifade ederek, "Biz bin yıldır bu topraklardayız. Eskişehir de bizim bu topraklardaki hikayemizin başladığı yerlerden birisidir. Bizim geleneğimizde, bizim siyaset anlayışımızda siyaset statü ile yapılmaz, siyaset şahsiyetle yapılır. O yüzden dava adamının eskisi yenisi olmaz; dava adamı dava adamıdır. Biz siyaseti yaparken bize verilen statüleri bir görev ve sorumluluk olarak görürüz. Bir mevki ve makam olarak değil, bir görev ve sorumluluk olarak görürüz. Şimdi yola çıktığımız günden beri birlikte olduğumuz, beraber yol yürüdüğümüz arkadaşları burada görüyorum. İl başkanlarımızı görüyorum, ilçe başkanlarımızı görüyorum. Her biri bu bayrak yarışında bayrağı aldı, layığıyla taşıdı ve sonra arkadaşına bıraktı. O yüzden biz statüye bağlı siyaset yapmayız, bunun altını çizerek söylüyorum. Biz varlığımıza, kıymetimize, anlamımıza, kişiliğimize, karakterimize ve şahsiyetimize bağlı siyaset yaparız. Bunu en baştan ifade etmemin amacı şudur. Bizim vefayı anlamak için önce bu ilkeyi koymamız lazım. Çünkü vefa statüye değil, vefa kişiliğedir, vefa şahsiyetedir, vefa insanlığadır arkadaşlar. Peki vefa nedir? Vefa samimiyettir, vefa hasbiliktir, vefa sahiciliktir" dedi.

'BİZİ BİR ARADA TUTAN ŞEY KARDEŞLİĞİMİZDİR, BU TOPRAKLARDA VERDİĞİMİZ MÜCADELEDİR'

Bölgesel savaş tehdidine değinen Ünal, AK Parti kadrolarının Türkiye için bir ihtiyaç olduğuna belirterek, şunları söyledi:

"2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız, tarihe altın harflerle yazılacak bir ahlaki duruş sergiledi. Neydi o? Bütün herkes 'Suriyeliler gitsin' derken Cumhurbaşkanımıza 2023 seçimlerinden önce sordular. Dediler ki 'Suriyelileri gönderecek misiniz? Popülizm yapmadı. Ahlaki insani duruşunu, kalbinde ve zihninde olanı açıkça söyledi. Ne dedi? 'Onlar bizim kardeşlerimizdir, biz onları ölüme gönderemeyiz' dedi. Ne pahasına dedi? Seçimi kaybetme pahasına bunu söyledi. Neden? Çünkü bizim ahlakımızda her şeyi kaybet ama şahsiyetini kaybetme, ahlakını kaybetme, kişiliğini kaybetme, insanlığını kaybetme düsturu vardır. O yüzden vefaya buradan bakmak gerekir. Vefaya bu insanlık dairesinden bakmak gerekir. Bugün burada bizi bir arada tutan şey kardeşliğimizdir, bu topraklarda verdiğimiz mücadeledir. Bugün her zamankinden daha çok bir gerçekle yüz yüzeyiz. Bugün bölgemiz adeta bir ateş çemberine dönmüşken her zamankinden daha çok AK Parti'li kadrolara ihtiyaç var. Her zamankinden daha çok vefaya, her zamankinden daha çok bu dava adamlarına ihtiyaç var. ve her zamankinden daha çok Recep Tayyip Erdoğan'a bugün ihtiyacımız var kardeşlerim" şeklinde konuştu.

İftar programının ardından Mahir Ünal, kentten ayrıldı.