AK Parti'li Uslu: "Türkiye yaptığı eserler ve projelerle dünyanın her yerinde takdir görüyor" - Son Dakika
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AK Parti'li Uslu: "Türkiye yaptığı eserler ve projelerle dünyanın her yerinde takdir görüyor"

22.03.2022 14:02
AK Parti'li Uslu: "Türkiye yaptığı eserler ve projelerle dünyanın her yerinde takdir görüyor"

Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Türkiye yaptığı eserler ve projelerle artık dünyanın her yerinde takdir görüyor.

Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Türkiye yaptığı eserler ve projelerle artık dünyanın her yerinde takdir görüyor." dedi.

Uslu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sıfır Atık Projesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün ağaçlandırma çalışmalarının AKDENİZ-PA tarafından birincilik ödülüne layık görüldüğünü belirtti. Bu yılın sonunda Kahire'de yapılacak Genel Kurul'da ödüllerin alınacağını bildiren Uslu, Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne dünya çapında büyük bir kadın ve çevre hareketi projesi olması, denizleri, suyu, havayı, toprağı koruması ve kaynakları daha verimli kullanması nedeniyle 2022 AKDENİZ-PA Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldüğünü anlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün 1 yıl içinde 600 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturduğu için 2022 AKDENİZ-PA Başarılı Kurum Ödülü'ne layık görüldüğünü kaydeden Uslu, "Türkiye yaptığı eserler ve projelerle artık dünyanın her yerinde takdir görüyor." dedi.

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AK Parti, Akdeniz, Türkiye, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Uslu: 'Türkiye yaptığı eserler ve projelerle dünyanın her yerinde takdir görüyor' - Son Dakika


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