AK Parti'li vekillerden Manisa'daki muhtarın paylaşımına tepki, Baybatur'a destek - Son Dakika
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AK Parti'li vekillerden Manisa'daki muhtarın paylaşımına tepki, Baybatur'a destek

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa'daki bir muhtarın sosyal medyadaki paylaşımına tepki gösterdi. Vekiller, muhtarın AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur'a yönelik ifadelerini kabul edilemez bulduklarını belirterek Baybatur'a destek verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa'daki bir muhtarın sosyal medyadaki paylaşımına tepki gösterdi.

Yenişehirlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, muhtarın AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur'a yönelik ifadelerini kabul edilemez bulduğunu ve kınadığını belirtti.

Siyasetin karşılıklı saygı ve nezaket çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini ifade eden Yenişehirlioğlu, halkın oylarıyla seçilmiş bir milletvekiline gösterilecek saygının, doğrudan millet iradesine duyulan saygının bir gereği olduğunu kaydetti.

Yenişehirlioğlu, "Seviyesizliği basiret ile, saldırganlığı sükunet ile, fitneyi feraset ile, her türlü ayrışmayı birlik ve beraberliğimizin gücüyle yeneceğiz. Bu vesileyle yerel yönetimde görev alan bir kamu temsilcisinin sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin, ayrıştırıcı dilden kaçınarak toplumsal nezakete uygun davranmasının temel bir zorunluluk olduğunu ifade ediyor, milletvekilimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Manisa Milletvekili Akkal da yazılı açıklamasında, kullanılan ifadeleri "yakışıksız" ve "çirkin" olarak nitelendirdi.

Siyasette görüş ayrılığı ve eleştirinin olabileceğini dile getiren Akkal, şunları kaydetti:

"Ama nezaketin kaybolduğu yerde mesele de kaybolur. Kamu görevi üstlenen herkesin, temsil ettiği makamın sorumluluğuyla hareket etmesi esastır. Murat Baybatur vekilimizin yanındayız."

AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Aykut Büyüktaş ise söz konusu ifadelerin muhtarlık makamının vakarını zedelediğini, gerekli hukuki ve idari süreçlerin takipçisi olacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li vekillerden Manisa'daki muhtarın paylaşımına tepki, Baybatur'a destek - Son Dakika

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