AK Parti'li Yayman: "21. asır Türkiye'nin asrı olacaktır" - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Yayman: "21. asır Türkiye'nin asrı olacaktır"

28.03.2022 15:33
AK Parti'li Yayman: "21. asır Türkiye'nin asrı olacaktır"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye'nin dünyada daha fazla konuşulup, daha fazla takdir edildiğini belirterek, "21. asır Türkiye'nin ve Türklerin asrı olacaktır.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye'nin dünyada daha fazla konuşulup, daha fazla takdir edildiğini belirterek, "21. asır Türkiye'nin ve Türklerin asrı olacaktır." dedi.

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, Rusya- Ukrayna savaşı konusunda yürüttüğü aktif dış politikayla ön plana çıktığını söyledi.

Uluslararası basında çıkan yazılara ve yapılan değerlendirilmelere bakıldığında Türkiye'nin önemi konusunda tüm dünyanın hemfikir olduğunu kaydeden Yayman, "Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaların bir an önce son bulmasını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin bir an önce normalleşmesini ve barışın sağlanmasını arzulamaktayız." diye konuştu.

Hüseyin Yayman, Türkiye'nin yürüttüğü dış politikayla dünyanın takdirini kazandığına işaret ederek, "Türkiye dünyada daha fazla konuşuluyor, daha fazla takdir ediliyor. 21. asır Türkiye'nin ve Türklerin asrı olacaktır. 21. asırda dünyanın süper gücü olan bir Türkiye'yi göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erken seçim tartışmalarına da değinen Yayman, seçimlerin 2023 yılında yapılacağını, erken seçimin gündemlerinde olmadığını belirtti.

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesini, "Expo 2021 Hatay" konusunda eleştiren Yayman, Expo'nun çalışmalarının ve açılışının sürekli ertelendiğini dile getirdi. Yayman, "Yaklaşık 1 milyar lira bütçe ayrılmasına rağmen bugün hala orada somut olarak herhangi bir hizmet bulunmamaktadır." sözlerini sarf etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin, Expo konusunda verdiği sözleri yerine getirmediğini söyleyen Yayman, şunları kaydetti:

"Biz 'Expo yapılmasın' demiyoruz, Expo'ya kategorik olarak karşı değiliz ama Hatay halkının parasının asli hizmetler dururken böylesine işlerde kullanılmasını doğru bulmamaktayız. Biz doğru işler yaptığında başkanı destekleyen, yanlış işler yaptığında da buna 'yanlış' diyen bir siyasi kültürün içinden gelmekteyiz. Başkan, Hatay'da herkese birçok söz vermesine rağmen bu sözlerin hiçbirini gerçekleştirmemiştir. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na açık çağrıda bulunuyorum, istediği kanalda, istediği gazetecilerle, istediği televizyoncularla bu konuları konuşmak için buradayız."

YORUMLAR
500
TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Ekonomiyi düze çıkarmanın yolu ekonomik milliyetçiliktir' TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Ekonomiyi düze çıkarmanın yolu ekonomik milliyetçiliktir' AK Parti'li Turan: Türkiye, yatırımcılar için en istikrarlı, en güvenli liman AK Parti'li Turan: Türkiye, yatırımcılar için en istikrarlı, en güvenli liman

Hüseyin Yayman, AK Parti, Türkiye, Hatay, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Yayman: '21. asır Türkiye'nin asrı olacaktır' - Son Dakika


Son Dakika
15:40 6 parti lideri, yol haritasını belirledi! Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanmak istiyorlar
15:33 Annesini öldürüp başında sela okumuştu, ifadesi kan dondurdu: O benim annem değil, o Deccal
15:32 Savaş hattından feci görüntüler! Ukrayna ordusu, esir Rus askerleri öldüresiye dövüp ayaklarından vuruyor
15:27 Acı haberi canlı yayında aldı! Hakan Ural'ın dayısı Cahit Çubukçu yaşamını yitirdi
15:22 Oscar töreninde attığı tokatla gündemden düşmeyen Will Smith, sosyal medyayı ikiye böldü!
15:16 Tek kollu olmayan sürücü, okul servisi kullanırken yakalandı! Araç trafikten men edildi
15:04 Cristiano Ronaldo, Cübbeli Ahmet Hoca'nın küçük kızına imzalı formasını hediye etmiş
14:47 Sunucuyu tokatlayan Will Smith, Nicole Kidman'ı şaşkına döndürdü!
14:46 Öğrenci, dersinden kaldığı öğretmeninin başına poşet geçirdi! Sosyal medyada paylaşılan video büyük tepki topladı
14:37 Şaşkınlık yaratan transfer ücreti! Çağlar Söyüncü tarihin en pahalı futbolcusu olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 15:46:51. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Yayman: "21. asır Türkiye'nin asrı olacaktır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement