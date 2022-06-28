AK Parti'li Yayman: "Ormanı yakanlarla ilgili idam gelecekse idam da gelmelidir" - Son Dakika
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AK Parti'li Yayman: "Ormanı yakanlarla ilgili idam gelecekse idam da gelmelidir"

28.06.2022 16:24
AK Parti'li Yayman: "Ormanı yakanlarla ilgili idam gelecekse idam da gelmelidir"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, orman yakanlara en ağır cezanın verilmesini isteyerek, "Ormanı yakanlarla ilgili idam gelecekse idam da gelmelidir.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, orman yakanlara en ağır cezanın verilmesini isteyerek, "Ormanı yakanlarla ilgili idam gelecekse idam da gelmelidir. Çünkü bu artık vatanımızı tehdit eden bir beka meselesi haline gelmiştir." dedi.

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında seçim bölgesinde bazı programlara katıldığını, sokakta en çok konuşulan konunun ekonomi ve asgari ücrete ilişkin yapılacak düzenlemeler olduğunu söyledi.

Bu konularda vatandaşların bir beklenti içinde olduğuna dikkati çeken Yayman, "Esnafımız bizleri pazarda, çarşıda, sokakta gördüğü zaman 'lütfen bu sorunları çözün, bizi başka partilere muhtaç etmeyin, bizim derdimizi ancak siz çözersiniz' şeklinde bir yaklaşım içindeler. Biz de vatandaşlarımızı enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz. Her geçen gün pahalılık biraz daha azalacaktır." diye konuştu.

Yayman, 29 Haziran'ın Hatay'ın anavatana katılmasının yıl dönümü olduğunu anımsatarak, bütün vatanseverleri rahmet ve minnetle andı.

Hatay ile ilgili son dönemde pek çok istihbarat örgütü, kuruluş ve kişinin provokasyon içinde olduğunu gördüklerini dile getiren Yayman, "Hatay, medeniyetler şehridir. Hatay, dillerin, dinlerin, kimliklerin hoşgörü ve barış içinde yaşadığı bir şehirdir. Hatay'ın birliğine kardeşliğine uzanacak eller, milletimiz ve devletimiz tarafından kırılacaktır. Zaman zaman hadsiz Suriye yönetiminin Hatay ile ilgili mütecaviz açıklamalarını görüyoruz, bunları kınıyor ve lanetliyoruz. Siz eğer bir haritayı gündeme getiriyorsanız aziz Türk milleti de Misakımilli haritasını gündeme getirir." ifadelerini kullandı.

"Mülteciler üzerinden koparılmak istenen fırtına doğru değildir"

Hatay'ın kardeşliğine ve barışına yönelik bazı saldırılar olduğunu dile getiren Yayman, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Hatay ziyaretine değindi.

Yayman, şöyle konuştu:

"Zafer Partisi Genel Başkanının Hatay'a gelip mayın döşemeye kalkışmasını kınıyorum. Hatay, bir devlet olmak yerine, bu ülkenin vilayeti olmayı tercih etmiş kahraman vatanseverlerden oluşan bir ilimizdir. Hatay ile ilgili mülteciler üzerinden koparılmak istenen fırtına doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Hataylıların faydasına değildir. Hem Zafer Partisi Genel Başkanının birtakım demografi hesaplar yaparak 'Hatay'ı istila ettiler' şeklinde açıklaması hem de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanının 'Hatay'da bugün seçim olsa farklı sonuçlar çıkar' yaklaşımı rahmetli Tayfur Sökmen'in, Abdurrahman Melek'in, Abdülgani Türkmen'in kemiklerini sızlatmaktadır. Hatay'ı Fransız pençesinde bırakmayan, önce bağımsız devlet sonra anavatana bağlayan Hataylılara karşı bir saygısızlıktır. Hatay Türk'tür, Türk kalacaktır. Hatay ile ilgili hesap yapanlar dönüp Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatına baksınlar, Türkün şanlı destanlarını bir kez daha okusunlar."

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak dünyanın birçok yerinde doğal afetlerin yaşandığına dikkati çeken Yayman, bu konuların üzerinde siyaset yapılacak konular olmadığını belirtti.

Orman yakanlara en ağır cezanın verilmesini isteyen Yayman, "Ormanı yakanlarla ilgili idam gelecekse idam da gelmelidir. Çünkü bu artık vatanımızı tehdit eden bir beka meselesi haline gelmiştir. Canı sıkılanın orman yakması, kamu malına zarar vermesi asla kabul edilemez." dedi.

Yayman, "CHP'de dolarla milletvekili olanlar" konusunun geçiştirilecek ve üstü kapatılacak bir konu olmadığını, bu konunun sadece CHP'yi değil TBMM'nin prestijini de ilgilendirdiğini belirtti.

Yayman, "CHP'de dolarla milletvekili olan ve partide görev alan insanlardan bahsediliyor. Bu konu iktidar muhalefet tartışmasına kurban edilemeyecek kadar önemli bir konudur. Milletimiz CHP'den bir izah bekliyor. CHP den kaç kişi dolarla milletvekili olmuştur? Kaç kişi yönetici pozisyonuna gelmiştir? Milletimiz bunları merak ediyor." diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin tartışmalara da değinen Yayman, bu ülkelerin PKK'ya destek vermelerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

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Kaynak: AA

Milletvekili, AK Parti, Hatay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Yayman: 'Ormanı yakanlarla ilgili idam gelecekse idam da gelmelidir' - Son Dakika

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